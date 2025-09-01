Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el expresident y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, se reunirán mañana en Bruselas.

La reunión se celebrará a las 16:15 en la sede de la delegación del Govern ante la Unión Europea en la capital belga. El encuentro será a puerta cerrada.

Se trata de la primera entrevista celebrada entre ambos políticos. Además, la reunión antecede el esperado encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder independentista.

Ley de amnistía y presupuestos

Desde septiembre de 2017, Puigdemont se halla en Bélgica, a donde se trasladó cuando se abrió la causa del procés. El político está a la espera de la aplicación de la ley de amnistía.

De hecho, la cita llegará poco después de que Illa reclamara públicamente a los jueces la aplicación del perdón penal a todos los dirigentes independentistas encausados por el procés.

Por su parte, Junts lleva meses pidiendo de forma reiterada que el dirigente socialista se viera con su máximo representante. Hasta ahora, esta petición no había surtido efecto. Esta mañana, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que el encuentro "llega tarde" y ha asegurado que la reunión ha sido reclamada el actual presidente de la Generalitat.

No se escapa que el contexto particular del encuentro, con la doble negociación de presupuestos en el Congreso y el Parlament, gravitará sobre la conversación que mantengan ambos dirigentes.

