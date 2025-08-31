Los autobuses de la EMT y Bicimad serán gratuitos en Madrid este lunes, 1 de septiembre

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) serán gratuitos el 1, 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral tras las vacaciones de verano y con la vuelta a los colegios.

Por primera vez, se establece esta medida el primer día del mes de septiembre, según han destacado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito, excepto en la línea exprés aeropuerto.

Posteriormente, los días 8 y 9 de septiembre, volverá la gratuidad en los autobuses de EMT Madrid. Como en otras ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte. Si no se dispone de él, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste.

Además, por segunda vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a estas jornadas y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días.

El sistema, convertido en una alternativa firme de movilidad, cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. En la anterior jornada de gratuidad (22 y 23 de abril) más de 39.400 usuarios con el contrato básico se beneficiaron de la medida.

Más de 13 millones de viajeros beneficiados

Desde enero de 2021, los viajeros transportados por EMT durante las 65 jornadas de gratuidad, distribuidas en 25 períodos, han sido más de 68,86 millones y la medida ha beneficiado a más de 13,60 millones de usuarios no habituales del transporte público.

Madrid fue pionera en activar esta medida en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena. Ese mismo año, se volvió a poner en marcha para actuar sobre la hora punta en el transporte público del 1 al 15 de septiembre en horario de 7 a 9 horas. Posteriormente, en noviembre, se recuperó como incentivo durante las fechas del Black Friday.

En 2022, la gratuidad se activó los días 10 y 11 de enero y 19 y 20 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. Dos meses después, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, los días 28, 29 y 30 de junio, los autobuses volvieron a ser gratuitos y en el mes de septiembre, la medida se puso en marcha en dos ocasiones: el día 1 y los días 7 y 8 para acompañar la vuelta al trabajo y a los colegios.

El primer lunes de octubre también se activó la gratuidad y a finales del mes de noviembre, la medida volvió a ponerse en marcha durante el fin de semana del Black Friday, transportando a más de tres millones de viajeros. La última jornada de gratuidad de 2022 transcurrió el 12 de diciembre con motivo de la vuelta del puente de la Constitución.

A lo largo del año 2023, la gratuidad se puso en marcha en seis ocasiones: en el mes de enero, tras las vacaciones de Navidad; en abril, durante dos jornadas después de Semana Santa; a principios de septiembre, durante cinco jornadas consecutivas y el primer lunes de octubre. Posteriormente, en noviembre, durante las tres jornadas del Black Friday en las que se transportaron a más de 3,6 millones de viajeros y, por último, en diciembre, tras el puente de la Constitución.

En 2024, la gratuidad en EMT Madrid se activó los días 8 y 9 de enero; los días 2 y 3 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, y los días 2, 9 y 10 de septiembre con el inicio de la actividad laboral y la vuelta a los colegios tras las vacaciones de verano. La medida volvió a ponerse en marcha durante el fin de semana del Black Friday, transportando a más de tres millones de viajeros.

Este año, la gratuidad se ha puesto en marcha en el mes de enero, tras las vacaciones de Navidad; los días 22 y 23 de abril, con el regreso a los colegios después de Semana Santa, la jornada posterior al apagón (29 de abril), y esta es la cuarta ocasión del año, con motivo del inicio de la actividad laboral y la vuelta a las aulas después de las vacaciones de verano. El Ayuntamiento seguirá activando esta medida en las jornadas identificadas con un alto nivel de tráfico, así como en episodios de alta contaminación.