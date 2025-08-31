El Principado de Asturias "respeta" la decisión de la multinacional DuPont de vender su negocio en la región

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha asegurado este domingo que el Ejecutivo autonómico respeta la decisión empresarial de DuPont España de vender su negocio en Asturias y ha remarcado que la multinacional se comprometió a que siguiera la actividad y el empleo.

En unas declaraciones a los medios durante su asistencia a la 53 edición de Certamen del Queso Cabrales, Llamedo ha indicado que en los últimos meses el Gobierno asturiano ha mantenido un "contacto directo" con DuPont España para interesarse por el futuro, la actividad económica y el empleo.

La vicepresidenta ha expresado su confianza en que la nueva empresa continúe apostando por Asturias como región estratégica. "Confiamos en que la nueva empresa que ha elegido Asturias para seguir creciendo, para invertir, apueste y siga apostando por la generación de empleo, actividad y riqueza", ha concluido.