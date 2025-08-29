El programa Startup Boost acelerará empresas innovadoras en movilidad, sostenibilidad y ciberseguridad

Nuevo programa para impulsar empresas innovadoras. El Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Ibercaja e INCIBE se han unido para impulsar Startup Boost. Una iniciativa, cuenta también con la colaboración de Sherpa Tribe, que nace con el fin de acelerar a startups que apuestan por la innovación en las áreas de sostenibilidad, movilidad y ciberseguridad.

El programa arrancará el próximo día 17 de septiembre en Etopia -Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología-, aunque el plazo para presentar las candidaturas de cara a participar en esta primera edición estará abierto hasta el próximo día 8 de septiembre.

Las empresas seleccionadas en el Startup Boost tras analizar los distintos proyectos, recibirán formación en los cuatro meses de duración del programa dentro del que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ibercaja desarrollarán el programa Startegy como paraguas del Startup Boost y como parte de la iniciativa Incibe Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que facilita la financiación de los fondos Next-Generation-EU.

El programa se basa en un formato híbrido -combinando online y offline-, con 90 horas de sesiones de formación presencial tanto en Etopia como en Mobility City, además de 45 horas de mentorías individuales, hasta 60 horas de asesoramiento personalizado con mentores y formadores destacados en los sectores tecnológico, movilidad, financiero, legal, ciberseguridad, internacionalización y emprendimiento.

A lo largo del programa, también se llevarán a cabo encuentros con agentes del ecosistema emprendedor tecnológico y de la movilidad, lo que facilitará conocer y aprender del éxito de otros empresarios y líderes.

De este modo, se contará con orientación de "expertos de primer nivel, incorporando la ciberseguridad como una pieza clave", ha afirmado Stéphan Maisons, fundador y CEO de Sherpa Tribe. De hecho, este sector sigue creciendo y sostiene alrededor de 125.000 empleos de calidad en España. Tan solo en 2025, se estima que se podrían generar más de 99.000 empleos estables y con alta remuneración.

Con "enfoques innovadores y estrategias adaptadas, los emprendedores podrán replantear sus modelos de negocio y mejorar su propuesta de valor en tiempo récord y logrando posicionarse con fuerza en un mercado altamente competitivo", ha añadido durante la presentación de esta primera edición del programa en Zaragoza.

En el mismo acto, el consejero de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha señalado que "la formación de emprendedores en asuntos tan actuales como la tecnología o la ciberseguridad es fundamental para puedan seguir creciendo".

En esta línea, ha incidido en que este programa es "una nueva ocasión de fortalecimiento y modernización, que complementará la labor que ya se realiza a través de todos los programas realizados en Etopia".

Por su parte, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado el papel que se realiza desde esta entidad para impulsar la innovación en programas y actividades con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, siguiendo "cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo".