Comprobar Lotería Nacional: resultados del jueves 28 de agosto 2025

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todos los jueves y sábados. El procedimiento es simple puesto que en este juego solo hay que elegir un décimo de cinco cifras con el que participar. También, se pueden seleccionar los cinco números o que el sistema lo haga automáticamente de forma aleatoria. A partir de las 21:00h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 28 de agosto de 2025

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que juguemos, puesto que hay varios días especiales que hacen aumentar el coste habitual. Los sorteos de los jueves cuestan tres euros, mientras que en el sorteo del sábado habrá que pagar seis euros. Si es un sorteo especial de sábado, su coste aumenta hasta los 12 o 15 euros. Los sorteos extraordinarios, como el de Navidad, sube hasta los 20 euros.

Semanalmente y de forma ordinaria se celebran sorteos los jueves y sábados. Los sorteos especiales sustituyen al ordinario de sábados y se celebran ese mismo día. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.