Expertos en coches avisan a España y en concreto a todos los que tengan mascotas: "Antes de abrir la puerta..."

Planificación de la ruta con antelación, descansar antes de conducir y evitar las distracciones son algunas de las recomendaciones que incluye el decálogo de Fundación RACE para afrontar la operación retorno del verano que se inicia este viernes y en la que se esperan cinco millones de desplazamientos.

En profundidad

La entidad aconseja además revisar la colocación de todos los ocupantes y que estos lleven los cinturones de seguridad y los menores los sistemas de retención adecuada, se recomienda además sujetar el volante correctamente y con ambas manos, así como hacer paulas regulares cada dos horas o cada 200 kilómetros.

El decálogo también incluye la recomendación de poner máxima atención al final del viaje, cuando es habitual que disminuya el nivel de alerta, y no consumir alcohol, además de mantener la distancia de seguridad y actuar con responsabilidad en caso de siniestro.

Más detalles

En el caso de viajar con mascota, ha recordado la necesidad de que el animal viaje siempre correctamente sujeta, se realicen paradas regulares y se controle el descenso del vehículo en caso de perros para sujetarlos con la correa antes de abrir la puerta. Es necesario, según RACE, tener en cuenta su hidratación y paseo y una temperatura interior del vehículo adecuada para evitar golpes de calor.

Asimismo, Fundación RACE ha recordado que transportar al animal suelto representa un grave peligro, al igual que dejar a la mascota sola en el interior aunque la parada sea breve debido a las altas temperaturas que puede alcanzar el coche.