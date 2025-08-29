Ni añadir patata ni más agua: el truco que utiliza una chef y será tendencia en España para arreglar un plato salado

Los platos pueden quedar salados por varias razones en la actualidad: desde lo más evidente (un exceso de sal al cocinar), hasta ingredientes que ya son salados de por sí, como productos enlatados, quesos y salsas. Y, claro está, ya nos estropea toda la elaboración. O no.

Aunque parece que el mundo se va a acabar en ese preciso momento y todo se vuelve muy oscuro por no haber estado a la altura de la celebración con amigos del trabajo o familiares muy íntimos, la realidad es que todo tiene solución en esta vida. O casi todo.

En profundidad

Y esta vez encima el procedimiento es sencillo. Para solucionar esta problemática, se puede añadir un ingrediente como una patata para que absorba el exceso de sal o diluirlo con más líquido (principalmente con agua), lo cual siempre genera una polémica en redes sociales.

Pero todo apunta a que los citados anteriormente se han quedado anticuados. Por eso, la conocida en redes sociales como @ChefCarlina1 ha desvelado nuevos trucos para quitar rápido el exceso de sal de la mejor forma posible y que no estropee la preparación.

Más detalles

Estos son:

Unas gotitas de limón. Baja el sodio, no va a quitar el salado, pero sí va como a esconderse un poco. Unas gotitas de azúcar. Ayuda a nivelar el sodio de los platos. Usar leche.

A tener en cuenta

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en TikTok, superando las miles de visualizaciones y los cientos de 'me gusta', elementos guardados y compartidos. Por si fuera poco, las reacciones no se han hecho esperar y, en poco tiempo, ya son numerosas las cuentas que han publicado su opinión.

"Es todo un éxito", "Me salvaste la vida" o "Gracias por estas recomendaciones, son súper buenas y, en concreto, el del limón me fue excelente" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social. Eso sí, también ha habido otros muy negativos.