Ni machacar las patatas ni freírlas sin aceite: el sencillo truco para hacer una tortilla deliciosa y sin apenas esfuerzo

La tortilla de patatas es uno de los platos más icónicos y queridos de la gastronomía española. Aunque puede contener algo de grasas por la fritura, la realidad es que sí es compatible con la dieta mediterránea por su aporte de proteínas de alto valor biológico (huevo), carbohidratos complejos y fibra (patatas), así como vitaminas y minerales.

Pese a que la receta clásica se compone básicamente de patatas y huevo, ha ido evolucionando con el paso de los años, dando lugar a numerosas variantes. De hecho, uno de los debates más habituales en las redes sociales en torno al plato es si debe llevar o no cebolla.

Más allá de esto, lo cierto es que a todo aquel que se mete en la cocina para hacer una de ellas siempre le surge la duda de cómo hacerla: cuajada, poco hecha, melosa...Hay muchas opciones y todo depende del gusto de los consumidores. Para, por ejemplo, hacerla melosa, una creadora de contenido (@marichica21) ha desvelado varias claves a tener en cuenta.

Más detalles

La preparación es muy sencilla. Al parecer, viene transmitida por su madre y es probable que traspase más generaciones de la familia. En primer lugar, ha recalcado que las patatas no se machacan dentro del aceite, sino que se dejan pochar muy tranquilamente.

En segundo lugar, el huevo no se bate todo en un plato, sino que se va añadiendo poquito a poquito para que se mezcle bien con la patata. En tercer lugar, dejamos reposar un rato para que el huevo se cocine un poco. Así, vuelta y vuelta, sale melosa, pero sin que el huevo se derrame por el plato.

A tener en cuenta

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses en la mencionada red social, con multitud de visualizaciones, 'elementos guardados' y 'me gusta'. Tampoco se han quedado atrás las reacciones de los usuarios, tanto positivas como negativas.

"Lo voy a poner en práctica, tiene buena pinta esa tortilla que has hecho", "Qué pinta, eso sí es una tortilla bien hecha. Jugosa pero no cruda" o "Maravilla, te ha quedado perfecta" son algunos comentarios que se han podido leer. Otros han optado por darle recomendaciones.