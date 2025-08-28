El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León autorizó un macrovertedero al grupo donde su hijo fue directivo

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, autorizó el pasado 30 de julio la instalación en la provincia de León de un macrovertedero de residuos, tanto peligrosos como no, a un grupo empresarial en el que figuraba como directivo su hijo, según una información que ha adelantado el periódico digital ileon.eldiario.es

La sociedad promotora del proyecto, llamado Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos es la empresa Valorización Verde, una sociedad administrada por el empresario asturiano Macario Fernández, propietario de la empresa Asturiana de Laminados, que está al borde de la quiebra, y que cuenta con distintos intereses en Castilla y León, como el proyecto fallido de una fábrica de Latem Aluminium, en el que participa la propia Junta de Castilla y León.

De acuerdo siempre con la información de ileon.eldiario.es, Suárez-Quiñones, que también es presidente de la gestora del PP en la provincia en León desde hace dos semanas, participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa figuraba como responsable jurídico el hijo menor del consejero de Medio Ambiente.

Según ha explicado Suárez-Quiñones al medio, "el hijo indicado del consejero de Medio Ambiente no tiene ninguna relación directiva, ni laboral ni mercantil, con la mercantil promotora del expediente en que se han dictado por el consejero, Valorización Verde S.L., ni con ninguna otra entidad mercantil en las fechas que se indican". El consejero ha explicado que tras su salida su hijo trabaja por su cuenta como abogado de libre ejercicio, aunque en su ficha en el Colegio de Abogados de Oviedo mantiene como dirección de contacto la sede social de Asturiana de Laminados, en un polígono industrial en Villallana, en Asturias.