Comprobar ONCE: resultados del miércoles 27 de agosto de 2025

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves y tiene un premio de 500.000 euros, si el cupón coincide con toda la combinación ganadora, 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras y otros premios más. A partir de las 21:00h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 27 de agosto de 2025

Durante el sorteo de la ONCE, se extraen cinco bolas comprendidas entre el 0 y el 9, que se corresponden con las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, para dar lugar al número premiado. Una bola del 1 al 50 decidirá la serie agraciada en el sorteo.

La emisión del producto estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.