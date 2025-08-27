Comprobar Bonoloto: resultados del miércoles 27 de agosto de 2025

La Bonoloto se celebra de lunes a domingo y está regulado por Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas tienen un precio de 0,50 euros, el sorteo más económico de los organizados por LAE. A partir de las 21:30h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 27 de agosto de 2025.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto, será necesario realizar como mínimo dos apuestas. En las apuestas simples, el jugador podrá escoger entre 1 y 8 apuestas por boleto, de las que deberá escoger 6 números en cada apuesta. En las apuestas múltiples se puede llegar hasta los 11 números por apuesta.

Durante el sorteo, se sacan aparte de los números premiados, un número complementario y un reintegro que van del 0 al 9. El reintegro se asigna aleatoriamente por los Sistemas Centrales de Loterías. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.