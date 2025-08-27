Una hoja de este color detrás de la puerta: el truco sencillo según expertos en Feng Shui con el que terminarás con el gran problema para el próximo verano

Cada vez está más de moda el Feng Shui en España. De hecho, se trata de una de las técnicas más usadas en la decoración. Como bien sabemos, busca la armonía y el bienestar en los espacios en los que se desarrollan actividades diarias a través de la disposición consciente de los elementos.

¿Y cuál es su objetivo? Pues bien, crear equilibrio en los lugares habitados para mejorar la calidad de vida de las personas, atrayendo energía positiva y promoviendo la salud, el amor, la prosperidad y la felicidad. Esto se consigue nada más y nada menos que mediante la cuidadosa disposición de muebles, el uso de materiales y colores...

En profundidad

Precisamente los expertos en Feng Shui recomiendan colocar un objeto de color rojo detrás de la puerta principal del hogar por la gran capacidad que este color despierta actualmente. Al parecer, se encuentra identificado con la pasión, la vitalidad y la energía positiva en general.

Asociado al elemento fuego, simboliza la transformación y el impulso hacia adelante, la prosperidad y la buena suerte. A su vez, gracias al tono vibrante de este color, además de atraer la atención, tiene la capacidad de crear un flujo de energía muy positivo en cualquier tipo de espacio.

Más detalle

Lo bueno es que podemos elegir desde una cinta roja colgada en la puerta, hasta una hoja, un elemento decorativo, una imagen o cualquier cosa que represente eso que estamos queriendo manifestar. Es decir, cargarlo con nuestra intención siempre es la clave de cualquier ritual.

Independientemente de lo que sea, tendrá una misma finalidad: actuar como un imán para atraer la energía positiva y toda la prosperidad hacia nuestro domicilio. Y es que se han reportado varios casos en redes sociales este periodo veraniego de todo lo contrario, repletos de negatividad, pesimismo....

A tener en cuenta

Cabe destacar que, una vez elegido el objeto rojo para nuestra puerta, es recomendable revisar que se encuentre visible y en muy buen estado. Lo más importante es que este detalle rojo que elijamos sirva de recordatorio constante de todas nuestras intenciones para atraer prosperidad y buena fortuna a nuestra casa.