Comprobar Primitiva: resultados del lunes 25 de agosto de 2025

El sorteo de la Primitiva se celebra los lunes, jueves y sábado y está regulado por Loterías y Apuestas del Estado. Se juega eligiendo 6 números diferentes entre el 1 y el 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora que se corresponda con las siete bolas extraídas en el sorteo. A partir de las 21:30h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 25 de agosto de 2025.

Seis de las bolas se extraen de un bombo con 49 números y una se extrae de un segundo bombo con solo diez bolas que será el reintegro de la combinación ganadora. Por otro lado, se extrae otra bola para el número complementario.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Primitiva tres veces a la semana, los lunes, jueves y sábados, y es uno de los sorteos más seguidos en España. En la sección de Loterías de elEconomista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.