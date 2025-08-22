Comprobar Cuponazo ONCE: resultados del viernes 22 de agosto de 2025

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y puede llegar a tener un premio de 6.000.000 de euros si se aciertan los cinco números y la serie. A partir de las 21:00h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 22 de agosto de 2025

El precio del Cuponazo es de tres euros. La combinación ganadora del primer premio, estará formada por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados.

Ahora con el Cuponazo, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón, tienen premio. Al margen del primer premio, se puede ganar uno de los 134 premios de 40.000 euros, entre otros. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.