La NASA pide que nos preparemos ante lo que está por venir a Marte en 2026: "Es el próximo gran hito"

La sonda Psyche de la NASA ha capturado imágenes de la Tierra y la Luna a unos 290 millones de kilómetros de distancia, mientras se dirige en dirección al asteroide Psyche, rico en metales, prevista para 2029, según ha informado NASA.

En profundidad

Las imágenes se obtuvieron durante una de las revisiones periódicas del equipo de la misión a los instrumentos científicos de la sonda. Así, entre los pasados 20 y 23 de julio, las cámaras de la nave espacial capturaron múltiples imágenes de larga exposición (hasta 10 segundos) de los dos cuerpos, que aparecen como puntos brillantes con la luz solar reflejada en medio de un campo de estrellas en la constelación de Aries.

El instrumento Psyche consta de un par de cámaras idénticas equipadas con filtros y lentes telescópicas para fotografiar la superficie del asteroide Psyche en diferentes longitudes de onda de luz. De esta forma, el color y la forma del espectro de un cuerpo planetario pueden revelar detalles sobre su composición.

La Luna y el asteroide gigante Vesta, por ejemplo, presentan protuberancias y ondulaciones similares en sus espectros, que los científicos podrían detectar también en Psyche. Los científicos de la misión afirman que están "interesados" en Psyche porque les ayudará a comprender mejor la formación de planetas rocosos con núcleos metálicos, incluida la Tierra.

Al elegir objetivos para las pruebas y calibración del sensor de imágenes, los científicos buscan cuerpos que brillen con la luz solar reflejada, como el asteroide Psyche. También observan objetos con un espectro familiar para comparar datos previos de telescopios o naves espaciales de esos objetos con lo que observan los instrumentos de Psyche.

Más detalles

A principios de 2025, Psyche dirigió sus lentes hacia Júpiter y Marte para la calibración. Cada uno tiene un espectro más rojizo que los tonos más azules de la Tierra. NASA ha afirmado que esta verificación "también fue un éxito".

Para determinar si el rendimiento del generador de imágenes está cambiando, los científicos también comparan los datos de las diferentes pruebas. De esta manera, cuando la nave espacial entre en órbita alrededor de Psyche, los científicos podrán estar seguros de que el instrumento se comporta como se espera.

El director del proyecto de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, Bob Mase, ha avanzado que están "camino de sobrevolar Marte en mayo de 2026 y de completar todas las actividades planificadas para el crucero".

Este sobrevuelo es el próximo gran hito de la nave, ya que utilizará la gravedad del Planeta Rojo como impulsor para llegar al asteroide Psyche, lo que marcará la primera de las dos vueltas planeadas de Psyche alrededor del sistema solar y el recorrido de 1.600 millones de kilómetros desde su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en octubre de 2023.