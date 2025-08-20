Los clientes piden cenar en la terraza y las redes sociales no dan crédito a lo que trae la cuenta: "Suplemento por sentarte en un banco público"

Nuevo día de verano, nueva situación surrealista en el mundo de la hostelería. Y esta vez no es algo que le haya pasado a los establecimientos, sino más bien a los clientes: fueron a tomar algo, para pasar una tarde agradable, y tiene pinta de que no volverán al lugar tras lo sucedido.

Hechos

De acuerdo a la información proporcionada por el 'Diario Vasco', un usuario ha transmitido en un grupo de Facebook ('No eres de Donosti si...') que fue a cenar, presumiblemente con amigos, familiares o su pareja, pidieron terraza y le cobraron un suplemento por sentarse en un banco público.

"Olé con el suplemento de consumir en terraza. Además de no hacer el servicio, si consigues sentarte en un banco público tienen la cara de cobrarte también un suplemento", se puede leer en la experiencia compartida por la persona en cuestión en esta red social.

Más detalles

Al parecer, le ha ocurrido a un vecino de San Sebastián después de visitar un local de la reformada recientemente calle Easo. Un restaurante del centro de Donostia que, tras años de obras, ha recuperado las aceras para el tránsito de personas y ha aumentado considerablemente su zona peatonal.

Como era previsible, esto ha repercutido positivamente en los locales de hostelería, que actualmente pueden desplegar sus terrazas en la calle. De igual forma, se han incrementado los bancos para poder sentarse a descansar un rato. El suceso se ha viralizado rápidamente, con multitud de interacciones y comentarios al respecto.

A tener en cuenta

De hecho, hay quienes aseguran haber vivido unas experiencias similares y otros igual de inéditas. Ante este panorama, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado de que el suplemento de terraza se puede cobrar, pero se debe reflejar y se debe detallar el coste del servicio.

Sí, y la cuantía. Por si fuera poco, es importante que los locales que vayan a cobrar este suplemento informen anteriormente del importe y lo incluyan tanto en la carta, como en el propio establecimiento. Así, el cliente estará informado siempre y se evitarán males mayores.