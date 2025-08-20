La Guardia Civil avisa a toda la población para que no haga esto con sus billetes: alerta por lo que está pasando

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja, adscritos al Puesto Principal de Calahorra, han detenido a un joven de 24 años, natural de Rumanía y vecino de la localidad de Ausejo, como presunto autor de un delito de tenencia de moneda falsa con intención de distribuirla o ponerla en circulación.

La actuación se llevó a cabo en el marco de un operativo destinado a la prevención de actos delictivos y a garantizar la seguridad ciudadana, establecido en la rotonda conocida como 'Fuente Trece Caños', en el término municipal de Calahorra, donde los agentes procedieron a la interceptación de un turismo marca Kia. Durante la identificación de su conductor, los agentes comprobaron que contaba con un historial policial por delitos contra la salud pública, así como por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia de drogas. De forma voluntaria, entregó a la patrulla tres dosis de speed que portaba consigo.

Tras ello, los agentes inspeccionaron el vehículo y sus pertenencias, localizando en el interior de una bandolera un arma blanca tipo navaja, útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, dos teléfonos móviles y una cartera que contenía 1.080 euros, distribuidos en 16 billetes de 50 euros y 14 billetes de 20 euros. El conductor manifestó que el dinero procedía de la venta de un ciclomotor.

El análisis efectuado a los billetes permitió comprobar que 860 euros eran falsos: concretamente, 12 billetes de 50 euros y 13 billetes de 20 euros. Este hallazgo motivó su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.

El Código Penal establece que, para quien transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad, la pena de prisión será de ocho a doce años, además de una multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda, es decir, hasta diez veces el valor falsificado.