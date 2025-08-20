Aviso de la Guardia Civil a toda España: a partir de ahora, ten cuidado si tus familiares hacen esto con el material ferroviario

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha llevado a cabo en las últimas semanas diversas actuaciones contra la sustracción de material ferroviario que se ha saldado con la detención de cuatro personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 42 y 23 años, todos ellos pertenecientes a un clan familiar.

En profundidad

A finales del pasado mes de julio durante un servicio de vigilancia, la Guardia Civil sorprendió en la estación de Baides a cuatro personas cargando en dos furgonetas tramos de rail que previamente habían cortado con un soplete de oxicorte, para facilitar su transporte.

Por estos hechos, se procedió a la investigación de los implicados como presuntos autores de un delito de hurto, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Pocas horas después, y tras haber quedado en libertad, los mismos individuos regresaron al lugar para cargar el resto del material troceado. Fueron detectados mientras circulaban por la carretera GU-149, procediéndose en esta ocasión a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Más detalles

Asimismo, los pasados 7 y 8 de agosto miembros del clan fueron investigados nuevamente tras ser identificados cuando transportaban distinto material ferroviario en la A-2.

Así, el pasado 7 de agosto fueron interceptados dos de ellos a la altura del kilómetros 75 cuando circulaban en una furgoneta con un evidente exceso de peso, en el que transportaban tramos de rail ferroviario.

El día 8 de agosto, otros tres miembros del clan fueron interceptados a la altura del kilómero 80 de la Autovía del Nordeste.

En esta ocasión transportaban gran cantidad de material metálico, cable acerado, aisladores y piezas estructurales, todos ellos elementos destinados a la sustentación de la catenaria y pertenecientes a la infraestructura ferroviaria que presumiblemente sustrajeron en la estación de Medinaceli (Soria).

Estas intervenciones has sido llevadas a cabo por agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza, Torija, Hita y Humanes.