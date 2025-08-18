Investigadores no dan crédito por lo que está pasando en estas dos regiones del cerebro: "Ayudan a mantener el sentido de la orientación"

Los investigadores Zhengang Lu y Russell Epstein, de la Universidad de Pensilvania (EEUU), han utilizado neuroimagen y realidad virtual para identificar dos regiones cerebrales que ayudan a las personas a mantener el sentido de la orientación mientras se desplazan.

En profundidad

Según se informa en su nuevo artículo publicado en 'JNeurosci', los investigadores recopilaron datos de neuroimagen mientras 15 participantes realizaban una tarea de conducción de taxi en una ciudad de realidad virtual. Dos regiones del cerebro representaban la dirección hacia delante a medida que las personas se desplazaban. Esta señal neural era constante en todas las variaciones de la ciudad con diferentes características visuales.

La señal también era constante en las diferentes fases de la tarea (es decir, recoger a un pasajero frente a llevar a un pasajero a su lugar de destino) y en diversos lugares de la ciudad. Análisis adicionales sugirieron que estas regiones del cerebro representan una amplia gama de direcciones manteniendo un registro de la dirección relativa al eje norte-sur del entorno.

Más detalles

Según los investigadores, que pertenecen a la Sociedad de Neurociencia de EEUU, estos hallazgos sugieren que estas regiones del cerebro pueden servir como brújula neural: "La pérdida del sentido de la orientación es algo que puede ocurrir en las enfermedades neurodegenerativas, por lo que seguir explorando la función de estas dos regiones del cerebro puede ayudar a la detección precoz o al seguimiento de la progresión de estas enfermedades", indica Epstein.

"También nos interesa comprender cómo se orientan las personas utilizando señales visuales e internas, lo que estaría relacionado con los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad visual", finaliza el investigador.