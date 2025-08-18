Aviso de la Armada Española por lo que ha pasado en esta zona del país: "Una bomba de aviación de la Guerra Civil..."

El Equipo de Desactivado de Explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) de la Armada ha neutralizado una bomba de aviación 'Legionaria' hallada durante los trabajos de la draga 'IBL Battuta' en el Puerto de València.

Se trata de la tercera intervención de estos efectivos en aguas del Puerto en los últimos días y la séptima de este año. La empresa 'Jan de Nul' notificó el pasado viernes por la mañana al Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM) el hallazgo de un posible artefacto explosivo durante sus trabajos de la draga 'IBL Battuta' en el Puerto de València, según ha detallado la Armada en un comunicado.

Seguidamente, el COVAM activó al equipo de la Armada que, en ese momento, realizaba otra intervención de este tipo en Fornells (Menorca). Tras revisar las imágenes, los especialistas finalmente determinaron que podría tratarse de una bomba de aviación 'Legionaria', probablemente con cinco kilogramos de TNT intactos y, "aunque la espoleta parecía cizallada, el detonador y multiplicador podrían permanecer intactos en los restos de la espoleta, que se encontraban dentro de la bomba".

Por ello, se recomendó la neutralización 'in situ'. Finalizada la intervención en Menorca, el EDE de la UBMCM se desplazó a València. Una vez en la zona, la Comandancia Naval de Valencia, como coordinadora de los trabajos, efectuó la convocatoria de una reunión en el edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia, con todos los actores implicados.

Por otro lado, la Policía Portuaria estableció un perímetro de seguridad de trescientos metros en tierra y la empresa de dragados 'Jan de Nul' y desplazó sus trabajos fuera del área de seguridad en la mar. Por último, la ambulancia del Servicio de Emergencias del Puerto de Valencia ofreció la cobertura necesaria durante la intervención. Además, también asistieron a la reunión representantes de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Al finalizar la reunión, se procedió a realizar la intervención, que estableció un Puesto de Mando Avanzado fuera del área de exclusión establecida. Con apoyo de una retroexcavadora contratada por la empresa que halló la bomba, se realizó un "hornillo" donde colocar el artefacto, para "mayor seguridad" del personal y material.

El EDE decidió realizar una detonación controlada con cargas especiales, para abrir el cuerpo de la bomba y tratar de deflagrar su carga principal sin detonarla. Ese primer ataque resultó efectivo y se confirmaron que "se había eliminado la práctica totalidad" de la carga de TNT de la bomba.

Sin embargo, el multiplicador y los restos de la espoleta en la ojiva de la bomba permanecían intactos, por lo que, ya sin riesgo explosivo de la carga principal de la bomba, se decidió realizar una segunda pequeña detonación controlada, para terminar de eliminar el multiplicador y detonador remanentes de la espoleta.

Neutralizado el sistema de iniciación, el EDE consideró finalizada la actuación y recuperó los restos del artefacto, que quedaron depositados en el punto limpio de la UBMCM.

La Armada ha subrayado que, ante el hallazgo de artefactos de este tipo, "se debe avisar al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Comandancia Naval de la zona, sin tocar o mover en ningún caso", ya que "solo el personal especialista está capacitado para manipularlos", ha recordado.