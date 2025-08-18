Una veterinaria avisa a todos los españoles que tengan perro: "Si notas esta señal, cuidado, es letal si no se atiende rápido"

Agosto de 2025 se ha convertido en el mes más caluroso registrado en España, con temperaturas históricas los días 11 y 12. "No hay precedentes", advertía la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en redes sociales. A pesar de que se prevé un leve respiro a partir del jueves, la realidad es que seguirá haciendo calor en casi todas las zonas del país.

De ahí que sea muy importante tener mucho cuidado con las mascotas durante esta época del año, especialmente con los perros. Y es que son susceptibles a golpes de calor y deshidratación, puesto que no pueden regular su temperatura corporal tan eficientemente como los seres humanos.

En profundidad

Por si fuera poco, el asfalto caliente puede quemar sus patas y los parásitos como garrapatas y pulgas son más habituales en este periodo. Más allá de esto, lo cierto es que durante este verano se han reportado varios casos en redes sociales muy vinculados con una tripa hinchada y un intento de vomitar, pero sin llegar a salir nada.

Y preocupa, claro está. De ahí que la conocida como María Vetican en TikTok haya publicado un vídeo en su perfil, diciendo que esto no es normal, sino más bien todo lo contrario. "Corre, corre, por favor. Tráele en cuanto puedas, es muy urgente", ha relatado la creadora de contenido.

Más detalles

A su juicio, esto es más común en perros grandes o de torso ancho. Cuando el estómago está lleno de comida y/o agua, y el animal se revuelca, corre o salta, por desgracia puede provocarse un efecto péndulo en el estómago y que éste acabe por dar una vuelta completa.

Y, por supuesto, lo que ello conlleva: se puede dar una torsión y dilatación gástrica. "Es una urgencia quirúrgica y es letal si no se atiende rápido", ha puntualizado la tiktoker. Ante este panorama, ha hecho hincapié en no dar de comer a lo perros antes de salir a jugar, sino a la vuelta de la actividad, cuando ya esté completamente relajado en el hogar.

A tener en cuenta

Los síntomas más frecuentes son agitación, babeo excesivo, dificultad para respirar, hinchazón abdominal e intentos fallidos de vomitar. La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de pocos meses, llegando a superar las miles de visualizaciones.

"Demasiado tarde para ver esto", "A mi perrito pequeño le pasó, y por suerte a día de hoy sigue con nosotros, corrí, corrí, corrí muchísimo por las calles con él en brazos hasta que pude llegar a la veterinaria y lo salvamos" o "Gracias por la información", son algunas de las reacciones que se han podido leer en la publicación.

@mariavetican Cuestión de vida o mu*rte ??? Recordatorio de la existencia de la TORSIÓN GÁSTRICA en perros ?????? Más común en perros grandes o de torso ancho ?? Cuando el estómago está lleno de comida y/o agua, y el animal se revuelca, corre, salta, etc...Puede provocarse un efecto péndulo del estómago y que éste acabe por dar una vuelta completa, produciéndose una torsión y dilatación gástrica. La cual es una URGENCIA quirúrgica y es letal si no se atiende rápido ?? De ahí lo de NO DAR DE COMER ANTES DE SALIR A JUGAR, si no a la vuelta de la actividad, cuando ya esté relajado en casa ?? Síntomas: agitación, babeo excesivo, dificultad para respirar, hinchazón abdominal, intentos fallidos de vomitar... ???? Conocías esta patología? ? #torsiongastrica #torsionestomago #urgenciaveterinaria #perros #consejosveterinarios #advertencia #cuidadosperro ? son original - Soso Phie

