Experto en animales avisa a los españoles que tengan gato: "No deben tomar este medicamento que todos tenemos en casa, puede matarlos"

Tener gato en casa no es para cualquiera. Y es que es necesario 'crear' un ambiente seguro y estimulante, así como dotarle de ciertos cuidados básicos. Y aquí es cuando hablamos de comida, agua fresca, un espacio para dormir y descansar, una serie de juguetes, un lugar para hacer sus necesidades...

Además, es conveniente dedicarle tiempo cada día para jugar y socializar, así como proporcionarle una atención veterinaria periódica. A cambio, estas mascotas reducen el estrés de sus dueños, mejoran su salud cardiovascular, ofrecen un apoyo emocional y disminuyen la sensación de soledad.

En profundidad

De ahí que sean numerosos los expertos en redes sociales que 'lanzan' una serie de recomendaciones para cuidar a gatos de la mejor forma posible, especialmente durante el verano, con las altas temperaturas, debido a que son susceptibles a los golpes de calor y la deshidratación.

Uno de ellos es Guillermo Martín, más conocido como @farmaceutico_enfurecido. En uno de sus vídeos, ha advertido a todos los que tengan esta mascota de un medicamento que todos tenemos en nuestras casas y que es muy popular en España: se trata del paracetamol.

Más detalles

Por lo general, es ampliamente usado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Se puede encontrar bajo diferentes nombres comerciales y también como genérico. "Es muy tóxico para los gatos. Una pequeña dosis puede matarlos a la mínima", ha relatado el especialista.

En nuestro país, cabe destacar que es un fármaco de venta libre, es decir, se puede adquirir en farmacias sin necesidad de receta médica. Por lo general, es seguro, ahora bien, es crucial seguir las indicaciones del prospecto y no exceder la dosis recomendada.

A tener en cuenta

¿El motivo? Está claro: puede causar daños en el organismo en caso de una sobredosis. "Si tenéis compañía felina, recordad tenerlo siempre bajo llave y que no puedan cogerlo", ha concluido de manera contundente el creador de contenido. Y no es para menos.

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, superando las miles de reproducciones. Entre los comentarios, los hay tanto en contra, como a favor. "Sé que lo haces con buena intención, pero esto lo podría usar gente mala para hacerle daño", "No tenía ni idea", o "Seguiré tus consejos" son algunas de las reacciones que se han podido leer.