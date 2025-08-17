Comprobar El Gordo de la Primitiva: resultados del domingo 17 de agosto de 2025

El sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebra todos los domingos. Para jugar, se deben seleccionar cinco números de una tabla de 54 y uno más (el número clave) de una tabla de 10. A partir de las 21:30h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 17 de agosto de 2025

En este sorteo, puedes jugar hasta seis combinaciones de cinco números y número clave. El Gordo de la Primitiva destina el 55% de la recaudación a premios.

Las posibilidades aproximadas de acertar la combinación de números de la primera categoría (5+1) es de 1 entre 1.625.100, según la web de Loterías y Apuestas del Estado. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.