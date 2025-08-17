Comprobar Sueldazo ONCE: resultados del domingo 17 de agosto de 2025

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra los sábados y domingos. El primer premio es de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. A partir de las 21:00h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 17 de agosto de 2025

El precio del cupón para participar en el Sueldazo de la ONCE es de dos euros. El cupón ganador será el que acierte las cinco cifras del décimo más un número de serie. Además, hay 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.

En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.