Habrá temperaturas máximas de 45 grados en varias provincias este domingo

La ola de calor vuelve a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este domingo el aviso rojo por temperaturas extremas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz, donde se esperan máximas de hasta 45 grados. Se mantendrá el aviso naranja en casi toda Andalucía y también se activará amarillo en la costa de Almería y Málaga.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, estos avisos permanecerán activos desde las 11,00 hasta las 21,00 horas. En Sevilla, la campiña estará en riesgo extremo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados. Además, la alerta naranja afectará a la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 42ºC.

En Córdoba, el aviso rojo estará vigente en la campiña, donde se espera que los termómetros alcancen máximas también de 45ºC. Por otro lado, la provincia cordobesa contará también con avisos naranjas en las comarcas de Sierra y Pedroches, así como en la Subbética, donde se registrarán máximas de 42ºC.

En las tierras gaditanas, la alerta roja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 44 grados. En esta misma provincia, se registra el aviso naranja en la comarca de Grazalema con 40ºC, mientras que el litoral las máximas rondarán los 41ºC.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta roja en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas alcanarán los 44 grados. Además, se decretará aviso naraja también en Capital y Montes y Sierra de Cazorla y Segura, donde se prevén máximas que oscilan entre los 42 y 40 grados.

En el mismo tramo horario Granada mantendrá activos los avisos naranja por calor en la zona de la Cuenca del Genil, donde se espera que el termómetro alcance los 42 grados, y en la comarca de Guadix y Baza, con temperaturas de hasta 40 grados. También se activa el aviso amarillo en Sierra Nevada y Alpujarras, con máximas de 36 grados.

En Huelva, la ola de calor activará avisos de nivel naranja en varias zonas de Aracena, con 42ºC, además de la comarca de Andévalo y Condado, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 43ºC. Además, el mismo nivel de alerta se mantendrá en el litoral onubense, con máximas previstas de hasta 41 grados.

Asimismo, en la provincia de Málaga estará vigente el aviso naranja por altas temperaturas en las zonas de Antequera y Ronda, donde se esperan que los termómetros oscilen entre los 41ºC y 42ºC. Sin embargo, las comarcas malagueña de Sol y Guadalhorce y Axarquía registrará este domingo temperaturas máximas de 38 grados con aviso amarillo activado.

Por último, en Almería, las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez estarán bajo aviso de nivel naranja con 40ºC de máxima, mientras que otras zonas como Nacimiento y Campo de Tabernas, el Poniente, la capital y el Levante contarán con hasta 38ºC de máxima con avisos amarillos.