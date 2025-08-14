La Guardia Civil pide a toda la población que no sofoquen las llamas por su cuenta: alerta por lo que está pasando en España

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad ciudadana" y ha pedido a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios en el norte de Cáceres que no sofoquen las llamas por su cuenta.

En profundidad

Así, ha realizado esta petición ante la "imprudencia" registrada este jueves por parte de algunos vecinos que han intentado sofocar por su cuenta las llamas próximas a localidades evacuadas.

"Este tipo de actuaciones ponen en grave riesgo tanto la vida de quienes las realizan como la de los profesionales que intervienen en el dispositivo. Se solicita a la población que siga estrictamente las indicaciones de los equipos de seguridad y emergencia", ha apuntado.

Más detalles

Del mismo modo, según los datos aportados por la Guardia Civil tras la reunión del Cecopi, los servicios de extinción de incendios han confirmado que algunas viviendas de Jarilla y Villar de Plasencia se han visto afectadas por el incendio.

La Guardia Civil también ha señalado que continúa trabajando de forma "activa y coordinada" con los equipos de extinción y los servicios de emergencia.

Además, presta auxilio a la población y realiza acompañamientos a residentes para que puedan atender a sus animales y abastecerse de bienes de primera necesidad.

A tener en cuenta

La Guardia Civil ha empezado a multar, en base a la Ley de Protección Civil, las desobediencias de ciudadanos que no atienden la orden de evacuación como consecuencia del incendio de Jarilla (Cáceres).

Cabe destacar que se mantienen evacuadas las poblaciones cacereñas de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, mientras que permanece confinada Oliva de Plasencia, según ha recordado el 112 de Extremadura en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha confirmado la presencia de ciudadanos en municipios que cuentan con orden de evacuación, a quienes ha dicho que, aunque empatiza con ellos, cuando pasen unos días, se darán cuenta de que la mejor decisión es poner a salvo sus vidas.