Nueva semana, nuevo aviso: AEMET confirma lo que se viene en estas zonas de España en las próximas horas

La ola de calor continúa azotando Andalucía por duodécimo día consecutivo, aunque las temperaturas extremas comienzan a remitir por segundo día seguido este jueves. Aun así, se mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en varios puntos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 42 grados. Asimismo, la alerta amarilla afectará a Cádiz, Almería y Granada, mientras que Málaga permanecerá, por segundo día consecutivo, fuera del riesgo por calor.

En profundidad

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, estos avisos permanecerán activo desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En concreto, Córdoba el aviso naranja se mantendrá vigente en la campiña, donde se esperan alcanzar temperaturas máximas de hasta 42 grados. Asimismo, las comarcas de Sierra y Pedroches y la Subbética se verán afectadas por el aviso amarillo ante el riesgo de alcanzar los 39ºC, que localmente podrían llegar a rozar los 40 grados.

En las tierras onubenses, el calor dejará avisos de nivel naranja en la comarca de Andévalo y Condado, por máximas de 40 grados, que tendrán mayor probabilidad de alcanzarse al este de la zona. De igual forma, Aracena y el litoral permanecerán bajo aviso amarillo, donde el mercurio podría llegar a registrar hasta los 39ºC y 36ºC, respectivamente.

Asimismo, se mantendrá activa la alerta naranja en la misma franja horaria en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Cazorla y Segura y Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC, pudiendo alcanzarse localmente los 40 grados.

Más detalles

Ya en Sevilla, la campiña estará en riesgo naranja por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, la alerta amarilla se activará en la Sierra Norte, donde se esperan temperaturas de hasta 39ºC, alcanzando de forma local los 40 grados; así como en la Sierra Sur por previsión de máximas de hasta 38 grados.

En las tierras gaditanas solo se activará un aviso amarillo por calor en la campiña, al igual que en la comarca granadina de la Cuenca del Genil, donde los termómetros podrían llegar a superar los 39 grados, e incluso alcanzar los 40 de forma local. Un panorama similar se presenta en Almería, donde únicamente se decretará la alerta amarilla en Poniente y Almería capital, por máximas de hasta 36ºC.

En las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 25ºC y 35ºC; Cádiz, 26ºC y 34ºC; Córdoba, 23ºC y 42ºC; Granada, 22ºC y 38ºC; Huelva, 22ºC y 36ºC; Jaén, 25ºC y 39ºC; Málaga, 25ºC y 31ºC y Sevilla, 25ºC y 41ºC.