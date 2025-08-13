Pide la cuenta en un bar, paga en efectivo y las redes sociales no dan crédito a lo que trae el camarero en el ticket: "Viene con diamantes"

El sector de la hostelería siempre sorprende con algo nuevo. Sobre todo en verano, cuando numerosas zonas de España se llenan de turistas, las playas se encuentran repletas de gente a cada momento y la sociedad, casi al completo, solo piensa en disfrutar y volver a la rutina con las pilas cargadas.

Lo cierto es que siempre hay algo. De dar voz a todos estos episodios inusuales se encarga Jesús Soriano, más conocido en las redes sociales como @SoyCamarero. Cuenta con 152.000 seguidores en Twitter (X), 450.000 en Instagram y 309.000 en Facebook. Se dice pronto.

Hechos

Esta vez, ha compartido el ticket de una familia -al parecer, bastante numerosa- que ha celebrado un cumpleaños en Ibiza. La cuenta, que llega casi hasta los 700 €, incluye 11 menús y refrescos como cervezas, Coca-Cola y caipirinhas. Hasta aquí todo normal.

La sorpresa llega cuando toman la decisión de llevar una tarta para la celebración al restaurante y les cobran una cantidad excesiva, sin haberles avisado previamente. Más concretamente 27,50 euros, o lo que es lo mismo 2,50 euros por persona. Se dice pronto.

Más detalles

"Cumpleaños en Ibiza, llevan una tarta al restaurante y todo bien, pero al ver el ticket ven que se les cobró el corte de dicha tarta sin haberles preavisado de ese extra. ¿Lo veis correcto o no?", se puede leer en la publicación del experto. Lo cual, claro está, ha despertado diversidad de opiniones entre los usuarios.

Por un lado, hay quienes manifiestan que es excesivo cobrar ese servicio con lo que ya se han gastado en el festejo. Ahora bien, hay otros que sí están de acuerdo en ello, haciendo referencia a que primero hay que informarse, ya que a los locales les supone un trabajo extra y no monetizar postres.

A tener en cuenta

"Lo que no puede ser que además de no consumir postre les cargue con un trabajo extra y pretender que sea gratis", "El corte te venía con diamantes o algo. Madre mía los precios" o "Creo que el servicio debe ir incluido en el precio de los productos, no aparte, yo pondría una reclamación", son algunas de las reacciones que se han podido.

La publicación se ha viralizado en cuestión de horas en 'X' (antes Twitter), superando los 39 'retuits', los 151 'me gusta' y los más de 100 comentarios. Incluso, ha alcanzado las 20.000 visualizaciones en poco más de 120 minutos.

Cumpleaños en Ibiza, llevan una tarta al restaurante y todo bien, pero al ver el ticket ven que se les cobró el corte de dicha tarta sin haberles preavisado de ese extra. ¿Lo veis correcto o no? pic.twitter.com/LF1XGUUB8k — Soy Camarero (@soycamarero) August 13, 2025