Cambio de horario en España 2025: este día se retrasa la hora

El cambio al horario de invierno está cada vez más cerca. De ahí que muchos españoles y españolas estén aprovechando a tope sus vacaciones de verano, disfrutando por numerosos lugares paradisiacos, visitando sitios recónditos y tratando de exprimir todas las horas de sol.

Y es que siempre es un buen momento para desconectar de la rutina y regresar con las pilas cargadas al trabajo. Pero no todos quieren 'lo que eso conlleva': es decir, cambio de estación, un anochecer más temprano y un amanecer también más temprano, buscando aprovechar la luz natural y ganar una hora extra de sueño ese día.

En profundidad

Como bien sabemos, esto puede generar un desajuste temporal en el reloj biológico, provocando fatiga, somnolencia diurna, cambios en el estado de ánimo y dificultad de concentración. Una serie de síntomas que suelen durar unos días, hasta que el cuerpo se adapta.

Sorprendentemente, menos del 40% de los países del mundo ajusta la hora en la actualidad, según la información que se puede leer en 'Statista'. De hecho, entre los países que no cambian de hora se encuentra Rusia, Japón o todos los países de África (excepto Egipto).

Más detalles

Eso sí, existen casos curiosos como Estados Unidos, donde solo algunos estados cambian su hora para adaptarse al horario de invierno o de verano; o China, donde la región de Sinkiang cambia la hora pero el resto del país no. Esto ha generado algo de polémica en las redes sociales desde hace varios años, sobre todo en 'X' (antes Twitter).

En España, cabe destacar que el cambio al horario de invierno se producirá el domingo 26 de octubre, cuando los relojes se retrasarán una hora, pasando de las 3.00h a las 2.00h. La decisión de mantener estos cambios y en toda la Unión Europea, está regulada por la Directiva 2000/84/CE y se mantiene hasta al menos 2026, cuando se revisará la normativa.

A tener en cuenta

Para muchas personas, la tecnología hace el trabajo 'sucio': ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos conectados a Internet cambian automáticamente la hora, así que no hay que preocuparse de realizar una configuración manual. Sí que requieren una intervención para garantizar que la hora se sincronice correctamente los relojes analógicos tradicionales.