Lo que afirma un experto en gatos sobre su carácter: "No puedes ignorar estas cuatro señales de afecto porque demuestran que te quiere"

Los gatos se caracterizan por tener una personalidad única y peculiar. El debate entre perros y gatos acompaña a la sociedad desde hace años, pero la creencia de que los felinos son seres ariscos y poco cariñosos es una auténtica falacia. Podemos pensar que los felinos son demasiado independientes y que no aportan cariño, aunque los que han convivido alguna vez con uno saben que eso no es así.

Profesionales de ExpertoAnimal aseguran que la forma que tienen los gatos de expresar su sentimientos es muy diferente a la que tenemos los humanos o el resto de animales. Esto se debe a que los felinos tienen un carácter muy particular y no siempre queda claro qué quieren comunicarnos con su lenguaje corporal. En ocasiones, cuesta saber si nuestro gato nos quiere, pero hay cinco señales con las que no tendrás ninguna duda.

Señales de afecto

Los gatos muchas veces, utilizan los ojos para comunicarse, pero quizás no sabemos como interpretarlo adecuadamente. Si tu gato te mira fijamente, no quiere decir que te considere un enemigo, y menos todavía si acompaña la mirada con un suave y lento parpadeo. Esta acción significa que te tiene cariño y afecto, y que se siente tranquilo en tu presencia.

Quizás esta sea una de las señales más comunes y reconocibles del aprecio de los felinos. Los veterinarios achacan este acto a la costumbre de los gatos bebés de amasar las mamas de sus madres con la intención de aumentar la leche. Por ello, si tu gato te amasa el cuerpo, no quiere decir que esté aplanando la superficie para dormir en ella, te está demostrando que te quiere y que le recuerdas a un momento donde fue feliz.

A veces, vemos a nuestros gatos tumbarse sobre nosotros 'panza arriba' y quizás no sepamos interpretar qué quieren decirnos con ello. Esta acción de enseñar el vientre indica confianza plena, tu gato se siente cómodo contigo y te muestra la barriga para que le acaricies pese a ser una de las partes más vulnerables e indefensas de su cuerpo.

Los gatos tienen un gran instinto de supervivencia y permanecen en alerta continua ante cualquier riesgo que pueda aparecer. Por ello, y al igual que en el caso anterior, si tu gato duerme contigo es una señal de que confía completa y absolutamente en ti. Si el felino se acuesta encima de ti o a tu lado en la cama, te demuestra que puede permitirse ser vulnerable sin miedo a que nada malo ocurra. Además, los gatos disfrutan del calor de los humanos ya que les hace sentirse calmados y acompañados.