Dos detenidos por hacerse pasar por técnicos de gas y estafar 9.000 euros a doce octogenarios

La Guardia Civil de León ha detenido a dos hombres de 43 y 44 años que se hacían pasar por revisores de la empresa suministradora de gas y llegaron a estafar unos 9.000 euros a doce octogenarios, diez de ellos de la comarca de la Maragatería, en la provincia de León, y dos de Zamora.

Los ahora detenidos se presentaban en el domicilio de las víctimas (todas ellas personas octogenarias de entornos rurales), y se hacían pasar por revisores de la empresa suministradora de gas para exigir a las víctimas una cantidad de entre 700 y 900 euros con la amenaza de cortarles el suministro si no lo abonaban.

La investigación se inició en el mes de mayo, cuando se recogieron las primeras denuncias, y han sido identificados hasta la fecha un total de doce víctimas, diez de ellos de localidades de la provincia de León y otras dos de Zamora.

Las diligencias instruidas en unión de los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Astorga.