Barlume abre en Marbella su primer restaurante en Europa tras el éxito en Nueva York

Marbella no solo es destino de sol, mar y lujo, también se ha consolidado como un referente gastronómico a nivel internacional. En pleno Puerto Banús y dentro del renovado Hotel ME Marbella, acaba de abrir sus puertas Barlume, la nueva propuesta de all-day dining que aterriza directamente desde Manhattan de la mano de LDV Hospitality y Pont Hospitality, y que promete revolucionar la escena culinaria marbellí con una experiencia que fusiona los sabores del Mediterráneo con el ritmo cosmopolita de Nueva York.

Barlume —que en italiano significa "destello"— es un concepto concebido para estar operativo desde el desayuno hasta la cena, con una cocina que combina técnicas expertas, ingredientes de primera calidad y un ambiente sofisticado, en línea con los estándares internacionales del lifestyle gastronómico. Al frente de su cocina está el chef Roberto Yupanqui, quien ha diseñado una carta inspirada en cuatro costas: la Costa Amalfitana, la Riviera Francesa, la Costa Brava y el norte de África, a las que ahora se suma el sabor de la Costa del Sol.

Entre los platos destacados figuran propuestas como el Grilled Pargo, la Calamarata alla Norma, los Gnochetti con bogavante, el Octopus Catalana, las Crab Croquetas, o un sorprendente ajoblanco (plato típico malagueño) emulsionado y con bogavante.

En declaraciones a elEconomista, Francisco Arocha, CEO y fundador de Pont Hospitality, destaca que Marbella ha sido elegida para acoger el primer Barlume fuera de Estados Unidos por ser "una ciudad sofisticada, con ese equilibrio entre calma mediterránea y energía cosmopolita que encaja perfectamente con el espíritu de la marca". Según Arocha, "Barlume es una propuesta innovadora, exclusiva y diferente con la que confiamos en convertir al restaurante en uno de los place to be indispensables de la ciudad".

Una ambiciosa apuesta por Marbella

La apertura forma parte de una ambiciosa apuesta de Pont Hospitality por Marbella, donde este verano ha lanzado nuevos conceptos gastronómicos dentro del Hotel ME: además de Barlume, destacan Solana, el nuevo pool club desarrollado con Juvia Group o La Terraza Del Med, un homenaje al producto local y al recetario tradicional del litoral mediterráneo; y La Tulumita, con sabores mexicanos bajo la batuta del chef Cristian Gaona, formado en la escuela de Enrique Olvera (Pujol, México; Cosme, Nueva York), según ha avanzado Arocha.

"Además de con estas nuevas marcas Pont Hospitality ya estaba presente en Marbella con Noyane. En esta ocasión, de la mano del Chef Richard Sandoval y con un concepto panasiático en el que la coctelería de autor y la mejor música en directo completan una propuesta única en Marbella", ha añadido.

En este contexto, la llegada de Barlume refuerza la colaboración entre Pont Hospitality y LDV Hospitality, iniciada con la apertura del restaurante Scarpetta en el Hotel Edition de Madrid. "La expansión de Barlume a Marbella —y próximamente a ciudades como Miami, Barcelona o Madrid— es parte de una estrategia para posicionar la marca en los principales destinos lifestyle del mundo", ha explicado John Meadow, CEO y fundador de LDV Hospitality, quien también subraya las similitudes entre Nueva York y Marbella: "Son dos ciudades que nunca duermen y que tienen una energía muy especial que te atrapa".