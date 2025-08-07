Sanidad pide a toda la población que evite la exposición solar que se viene a estas horas: "Entre las 12 y las 16 horas..."

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha advertido de la importancia de proteger la piel del sol en cualquier entorno, más allá de la playa, para concienciar de que la exposición en entornos donde se tiende a bajar la guardia, como terrazas de bares, conciertos al aire libre o rutas por la montaña, también implica riesgo.

En profundidad

Este es el mensaje principal de la campaña 'En agosto, mantén el sol a raya', que el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha lanzado este jueves a través de varias infografías dinámicas inspiradas en un tres en raya, en las que ofrece información y recomendaciones para protegerse adecuadamente del sol.

Entre sus consejos, la agencia pide a la población que evite la exposición solar entre las 12 y las 16 horas en cualquier entorno, y use protector solar y prendas físicas como medidas de protección, también en días nublados y en lugares que reflejan radiación, como el agua. Además, insta a prestar especial atención a los niños, usando protectores específicos y evitando exponer a los menores de tres años de forma directa al sol.

Más detalles

Respecto al protector solar, señala que este debe aplicarse en todas las estaciones del año y elegir uno que sea eficaz frente a radiación UVA y UVB, así como resistente al agua y al sudor. Deben considerarse como especialmente sensibles zonas como labios, empeines, hombros, orejas o calva, y respetar la fecha de caducidad del producto y su periodo de vida útil (PAO).

En las infografías se detallan recomendaciones para situaciones concretas. Así, se advierte de no permanecer mucho tiempo al sol, incluso con protector solar, cuando se esté en una terraza, y se extremen la precauciones en festivales de música.

Cuando se acuda a la playa, se deben evitar las condiciones extremas, asegurar una correcta hidratación, aplicar el protector 30 minutos antes y reaplicarlo con frecuencia. Beber agua con frecuencia también es fundamental cuando se practica una actividad deportiva, según recuerda.

A tener en cuenta

En caso de que se realice una ruta de senderismo por la montaña, es importante utilizar siempre gafas con protección UV, gorra y ropa de manga larga y fácil transpiración, y aplicar el protector del mismo modo que en la playa o la piscina.

La AEMPS, al margen de actividades de concienciación, desarrolla de manera continua diferentes actividades de control de mercado y de cosmetovigilancia para garantizar que los protectores solares cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia y correcta información.