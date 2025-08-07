Comprobar Bonoloto: resultados del jueves 7 de agosto de 2025

La Bonoloto se celebra de lunes a domingo y está regulado por Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas tienen un precio de 0,50 euros, el sorteo más económico de los organizados por LAE. A partir de las 21:30h, podrás consultar en eleconomista.es los resultados del sorteo del 7 de agosto de 2025.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto, será necesario realizar como mínimo dos apuestas. En las apuestas simples, el jugador podrá escoger entre 1 y 8 apuestas por boleto, de las que deberá escoger 6 números en cada apuesta. En las apuestas múltiples se puede llegar hasta los 11 números por apuesta.

Durante el sorteo, se sacan aparte de los números premiados, un número complementario y un reintegro que van del 0 al 9. El reintegro se asigna aleatoriamente por los Sistemas Centrales de Loterías. En la web del economista.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.