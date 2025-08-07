AEMET avisa de lo que está por llegar la semana que viene porque no se salva casi ninguna zona de España: "La incertidumbre es grande a partir de..."

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso por ola de calor un día más --hasta al menos el miércoles 13 de agosto-- en toda España menos en el área cantábrica, con máximas de hasta 43ºC el lunes y el martes en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

En profundidad

El pronóstico recoge más de 36-38 ºC en gran parte del interior peninsular para este viernes y avanza que se podrán alcanzar los 40ºC en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Además, espera que el ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas se extienda más allá de las Béticas a otras zonas del interior peninsular. En este sentido, el fenómeno más significativo asociado a las mismas serán las rachas de viento, ya que podrán ser localmente muy fuertes.

Para el fin de semana, AEMET espera que continúe la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península. La excepción estará en el área Cantábrica donde bajarán el sábado y subirán el domingo. De este modo, se prevé llegar a los 40-42ºC en los valles del cuadrante suroeste y a los 40ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Más detalles

De cara a la semana que viene, el organismo estatal indica que es probable que las temperaturas sigan subiendo durante el lunes y el martes en el suroeste e interior del nordeste. Sin embargo, es posible que los valores térmicos comiencen a descender por el norte. Durante estas jornadas, probablemente se alcanzarán los 41-43ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

La incertidumbre de la predicción es grande a partir del miércoles 13. Sin embargo, AEMET indica que el escenario más probable es que haya descensos en las temperaturas, sobre todo en la mitad occidental peninsular. Durante los siguientes días, estos descensos se intensificarían. A pesar de ello, los valores térmicos previstos todavía serán anormalmente altos por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta este día al menos.

En lo que concierne a las mínimas, el organismo estatal ha señalado que los valores se mantendrán muy elevados en gran parte del territorio y que incluso tendrán una tendencia ascendente que será más marcada en la mitad norte peninsular. Por lo tanto, en los próximos días no se bajará de 23-25 ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos. A partir del viernes 8, estos valores se extenderán a depresiones del nordeste.

A tener en cuenta

Por último, el pronóstico destaca que la tendencia ascendente de las temperaturas en Canarias continuará durante el resto de la semana, con máximas que desde hoy podrán superar los 35-38ºC en medianías y zonas altas. En este sentido, espera que el pico álgido del episodio se dé entre el sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 38-40ºC e incluso extenderse a zonas bajas.

Adicionalmente, se prevé que las mínimas sean significativamente elevadas en las islas, con valores que se espera que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur. De esta forma, es probable que aquí también se puedan alcanzar los criterios de ola de calor.