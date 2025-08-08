Aviso de la Policía Nacional a toda España: a partir de ahora, ten cuidado con acudir a la iglesia

Dos varones han sido detenidos como presuntos autores de sendos robos con fuerza cometidos en dos centros religiosos de Salamanca capital, según ha informado la Policía Nacional.

En uno de los robos la central de alarmas avisó de la presencia de una persona dentro de una parroquia a la que acudieron varias dotaciones policiales que sorprendieron al autor de los hechos cuando manipulaban varios objetos de la iglesia.

Según han precisado las mismas fuentes, al detectar la presencia policial el individuo intentó huir del lugar si bien fue interceptado y detenido por los funcionarios actuantes. Al parecer, tras revisar las instalaciones había conseguido acceder al interior a través de un acceso provisional por obras en la parroquia.

El otro individuo fue detenido tras ser localizado por una dotación policial cuando abandonaba de forma precipitada otra parroquia de Salamanca. Las mismas fuentes han explicado que los funcionarios policiales conocían a esta persona por su participación en otros hechos similares por lo que procedieron a su interceptación e identificación.

En ese momento pudieron comprobar que llevaba numerosas monedas y billetes tras lo que realizaron una inspección en el interior del recinto religioso. Durante la misma pudieron comprobar que los dos cepillos lampadarios se encontraban forzados y con los cajones de donativos vacíos por lo que procedieron a la detención del sujeto y a su traslado a dependencias policiales.

Realizadas las gestiones documentales oportunas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.