Aviso de la OMS a toda España: a partir de ahora, ten cuidado con usar antibióticos empíricos en estos casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado el tratamiento con antibióticos empíricos, esto es, aquel que se prescribe antes de disponer de información definitiva sobre la infección que se quiere tratar, para casos de Covid-19, bien sea grave o no grave, en los que concurra una baja sospecha clínica de infección bacteriana concurrente.

En profundidad

Estas son las dos nuevas recomendaciones que la OMS ha incluido en la última actualización de la 'Guía práctica para el manejo clínico de la Covid-19' atendiendo a las conclusiones de un metaanálisis reciente sobre resultados de pacientes tratados con antibióticos para la Covid-19.

La agencia sanitaria internacional actualiza de forma periódica sus directrices de atención clínica para la Covid-19 para reflejar la nueva evidencia, así como los cambios en la propagación y la gravedad de la enfermedad, con el objetivo de servir de referencia a profesionales sanitarios involucrados en el cuidado de estos pacientes.

Más detalles

Según refleja en esta versión, la octava desde que inició su publicación en 2020, se han producido cambios notables en la Covid-19 durante este tiempo, marcados por la reducción general de las tasas de infección y la reducción de la gravedad de la enfermedad. Además, se han eliminado las medidas de emergencia impuestas, y la atención a los pacientes se ha integrado en mayor medida con los sistemas de salud habituales.

Este nuevo contexto ha impulsado una revisión del alcance y el contenido de todas las directrices existentes en la guía, que abordan desde las medidas de control, prevención y detección temprana de la infección hasta el tratamiento de pacientes en cualquier estado y el proceso de rehabilitación posterior a la curación.