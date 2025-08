El alegato de un cura de Valdepeñas para que los empresarios den de alta y paguen las horas extra a los temporeros: "El jornal escatimado al pobre Dios no lo olvida"

Emilio Montes, párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia de la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real), ha proclamado un mensaje a los empresarios de la zona y, en general, a los de todo el país que paguen a los temporeros de acuerdo con lo que dice la ley y les den alta porque son personas que merecen "dignidad" y porque Dios "no olvida "el jornal escatimado al pobre"

La homilía del párroco de este pasado domingo se ha hecho viral por el encendido alegato que ha realizado a favor de los derechos de los temporeros e instando a los empresarios a respetarles. Montes, que en un primer momento reconoce que en Valdepeñas no se dan situaciones tan graves como las que sí suceden en otros lugares, hace un llamamiento sobre tres aspectos muy concretos.

El primero de ellos, una llamada a que los empresarios paguen a los temporeros todo su sueldo y que les dejen sin pagar las horas extra. El mensaje, no aprovecharse de los temporeros y de su situación de vulnerabilidad e indefensión.

"Si el jornal son 8 horas, son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extra. Porque sea gente pobre o gente humilde no te voy a dar 50 euros porque estés 12 horas, te voy a dar 50 euros porque estés 8, y si estás 12, te pagaré las horas extra", ha recordado el párroco.

Después, Montes revindicó la necesidad de que los temporeros a los que se facilita un alojamiento lo hagan en viviendas habitables y que no menoscaben su dignidad.

"Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio en el que yo me pueda ir a vivir. No digo el hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio en el que no viviría ni yo, ni mis hijos. Pensad que muchas veces, en ese tema de la vivienda, a veces...'bueno, pues si total, son rumanos...'. No, son personas que merecen su dignidad", ha afirmado el párroco en su sermón.

Por último, Montes se centró en la obligación de los empresarios de dar de alta a los temporeros "para que tengan sus derechos sociales" y nadie pueda aprovecharse de ellos.

"Si eso no lo tenemos claro, aunque luego nos demos golpes de pecho, tened en cuenta que el jornal escatimado al pobre o los derechos escatimados al pobre, Dios no los olvida nunca porque es aprovecharte del más débil", aseguraba en su intervención.

"Debemos tenerlo claro, pero no solo por ser cristianos, sino por dignidad. Toda persona rica o pobre tiene su dignidad y nosotros debemos defenderla", finalizaba su sermón Montes.

BRAVOO, EL CURA DE VALDEPEÑAS !! ???????



