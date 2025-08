Adiós a la reducción de la jornada laboral: una empresa pide a sus empleados trabajar cuatro días a la semana y despide a uno por este motivo

Patrick Synge, director de Metrickal, una empresa con sede en Barcelona, decidió probar con sus trabajadores -a distancia todos- una idea que lleva sonando mucho tiempo en España: la reducción de la jornada laboral. Ahora bien, antes de ello, quiso comprender cómo sus empleados empleaban su tiempo y qué se podría optimizar para aumentar la productividad.

Aunque es una idea arriesgada, el hombre también quería despejar sus dudas sobre un empleado, contratado en 2022 y que empezó a incumplir los plazos habitualmente. Tanto es así que se convirtió en algo muy frecuente recibir quejas de clientes insatisfechos.

Y es algo que, evidentemente, no gusta a nadie: "Tenía la sensación de que estaba haciendo algo por su cuenta, pero como no había pruebas, no quise sacar conclusiones precipitadas", manifestó de manera contundente el cofundador y director comercial a 'Business Insider' el año pasado.

También, transmitió cómo se reunió con el empleado por su bajo rendimiento. "Si bien mostró algunas señales de mejora, su rendimiento general no cambió mucho. Esto supuso una carga considerable para el resto del equipo, que tuvo que cubrir sus turnos y lidiar con los plazos incumplidos", matizó. Y con razón.

Con la cabeza puesta en la semana laboral de cuatro días, pidió a todo su equipo que se instalara DeskTime, un software de seguimiento. Y ahí fue cuando saltó la sorpresa. Tras varias semanas, revisó los datos del empleado con dificultades y notó que el nombre de otra empresa (una estadounidense) aparecía de manera regular en los datos.

Al parecer, el contenido evidenció que el empleado usaba software durante la jornada laboral que no estaba relacionado con sus tareas. Pero eso no es todo: también incorporaba una función de captura de pantalla que le exhibió trabajando en una plataforma donde aparecía el nombre de la otra empresa.

Más concretamente, DeskTime calculó que pasó casi la mitad de su tiempo laboral trabajando para otra empresa. Tras ello, decidió despedirlo y parece ser que estaba en lo cierto. Acto seguido, actualizó su perfil de LinkedIn para mostrar que estaba trabajando a tiempo completo en la otra entidad.

"No fue justo ni respetuoso con el equipo, y es algo que no puedo tolerar; sus acciones fueron simplemente egoístas. Como emprendedor, debo pensar primero en mi negocio y mis clientes. No puedo permitirme perder clientes porque alguien quiera ganar dinero extra", concluyó.

Por el momento, se desconoce si finalmente instauró la reducción de la jornada laboral, pero todo apunta a que no tras este fatídico episodio o que, al menos, se lo pensó dos veces. Hechos como este pueden llevar a empresarios a no querer cosas así en su negocio.