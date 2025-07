Un camarero pide que le den de alta en la Seguridad Social y al negárselo las redes sociales no dan crédito: "Estamos de prueba"

En el sector de la hostelería es uno de los que más dinero genera en España, sobre todo en verano. Es frecuente encontrar en muchos establecimientos el cartel de se busca camarero año tras año por estas fechas y es que tanto en bares como en cafeterías y restaurantes aseguran que no dan abasto.

En lugares como Málaga se estima que en los próximos meses de verano se necesitarán hasta 6.000 empleados extra. Los hosteleros se lamentan de que no hay personal cualificado que esté dispuesto a trabajar los fines de semana, pero ¿a qué precio?

"Trabajar sin dar de alta en la Seguridad Social"

Sin embargo, hay casos en los que los empleadores hasta se niegan a dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados. Puede que este solo sea una pequeña muestra del total, pero está claro que estos casos con los que más llaman la atención.

Jesús Soriano, la persona que está detrás del perfil de @soycamarero, ha denunciado una nueva irregularidad laboral en el sector hostelero. En esta ocasión se trata de un trabajador que llevaba ya unos días trabajando sin que le dieran de alta en la Seguridad Social.

"Al final el lunes aún no abrimos por la tarde. No sé si el martes ya te aviso. El lunes libras", comienza diciendo su jefe. A lo que le responde que ya cuenta con "quedarme allí de tardes ¿verdad? Me tienes que confirmar".

Ante la ausencia de respuesta le insistió a los días: "Hola, estoy esperando tu confirmación ya que llevo desde el día 11 allí trabajando sin darme de alta ni saber nada tampoco del contrato y condiciones. Debes confirmarme porque ando denegando también otras ofertas".

La respuesta fue clara: "No puedo confirmar nada. Estamos de prueba", le espetó su responsable. "Entiendo que quieras hacer un periodo de prueba, pero según la ley incluso en prueba es obligatorio darme de alta en la Seguridad Social y firmar un contrato desde el primer día", le rebate.

Sin querer seguir con la conversación el jefe cortó cualquier posible relación laboral: "No puedes volver" le comunicó.

La respuesta en redes sociales

Como la mayoría de publicaciones de Soy Camarero ha despertado la indignación en X (antes Twitter) con la mayoría del lado del trabajador. Sin embargo, también se recalca que este no debía haber puesto un pie en el establecimiento hasta haber firmado el contrato.

"Con esa actitud pasivo-agresiva y sin agallas de plantarse desde el minuto uno, es normal que el sector acabe siendo un vertedero laboral. El empresario lo huele: ve que tragas, que dudas, que esperas su permiso. Y entonces te pisa", se queja una usuaria.

Lo que dice la ley

Según la página de la Seguridad Social del Gobierno de España: "Está obligado el empresario a solicitar el alta, la baja y a comunicar las variaciones de datos de todos sus trabajadores". Los plazos para solicitar el alta será previo al inicio de la relación laboral hasta 60 días antes y las bajas tres días naturales desde el cese de la actividad laboral.