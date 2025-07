La ex de PP y C´s Silvia Clemente vuelve a la política con la creación de su propio partido

La exconsejera del PP en la Junta de Castilla y León y excandidata de Ciudadanos Silvia Clemente ha lanzado el partido político Nueve Castilla y León, con el que pretende presentarse a las próximas elecciones autonómicas con el propósito de "ganar" para trabajar con el objetivo de que la Comunidad abandone el "declive" y vuelva a jugar "en la primera línea", todo ello sin recibir "órdenes desde Madrid".

Clemente ha presentado este jueves, 24 de julio, este nuevo proyecto político en un acto en la plaza de España de Valladolid, donde ha precisado que ha dado este paso tras una "reflexión profunda" al ver la "paralización y pérdida de oportunidades" en la Comunidad, informa Ep.

La que también fuera expresidenta de las Cortes ha subrayado que Nueve Castilla y León es un "proyecto en construcción" que contará con un grupo de profesionales de distintos ámbitos que se darán a conocer próximamente, cuando también se informará sobre las propuestas, si bien ya ha adelantado que se presentará a las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de "ganar".

Asimismo, ha incidido en que la formación viene a "abrir una ventana de aire fresco" como opción política ante el "declive" de una Comunidad que "pierde oportunidades" pese a que es "muy rica" y tiene la cultura, el turismo y el sector agroalimentario como "grandes fortalezas" y áreas responsabilidad de los departamentos de los que fue titular en el pasado, tal y como ha recordado.

"Tenemos todas las posibilidades de volver a ser los primeros, de volver a jugar en la primera línea, porque tenemos todo lo que necesitamos. Nadie tiene en este país lo que tiene Castilla y León y se están perdiendo oportunidades. Y yo no puedo seguir viendo cómo los jóvenes se tienen que marchar de esta tierra para buscar el trabajo y las oportunidades en otros lugares, irse a Madrid, irse a Barcelona", ha lamentado, para reivindicar que Castilla y León no es "menos que otras comunidades autónomas".

En este contexto, ha explicado que el nombre del partido responde a la "unidad" de las nueve provincias, porque "todas tienen oportunidades", y ha asegurado que tras esta presentación irá a cada una de ellas para dar a conocer la formación con la que va a trabajar para obtener el "mejor resultado posible" en los próximos comicios.

Sin órdenes de Madrid

"Somos un partido nuevo, no tenemos ninguna encuesta, no tenemos ningún dato y lo que vamos a hacer es poner todo nuestro esfuerzo", ha dicho Clemente, quien pretende "ilusionar a la gente" y "generar esperanza" para "construir algo mejor", todo ello con trabajo "sin órdenes desde Madrid" como ocurre en los partidos tradicionales. "Los partidos aquí trabajan con órdenes desde Madrid y las órdenes de Madrid están muy alejadas de la realidad de Castilla y León", ha advertido al respecto, para afirmar que Nueve Castilla y León responderá a las "órdenes de los ciudadanos".

Sobre propuestas concretas, ha precisado que tienen para el sector agroalimentario, la mejora de La Raya o evitar que se cierren fábricas como ha ocurrido con Azucarera en La Bañeza (León), entre otras, propuestas que ha manifestado que no pudo implantar cuando fue consejera pese a que tuvo iniciativa.

"Sí que tuve propuestas y sí que tuve en algún momento el objetivo de desarrollar mejor el sector agroalimentario, pero yo no tomaba las decisiones sola, ni tenía un equipo en el Consejo de Gobierno que me permitiera tomar las decisiones. Ahora sé qué decisiones hay que tomar, sé cómo son, sé qué hay que hacer y sé cómo se puede crecer", ha apostillado al respecto, para defender que su experiencia ahora en el sector privado le ha permitido "evolucionar" y tener ahora "la combinación perfecta del conocimiento de lo público y de lo privado".

Sobre la posición ideología del nuevo proyecto, ha indicado que no se sitúa en "ninguna" porque no cree "en los partidos tradicionales" tras haberlos "conocido" y, cuestionada por si pactaría con formaciones como el PP de verse en la necesidad, no lo ha descartado y ha respondido que "cruzará ese puente cuando llegue".

Para dar a conocer la formación a la ciudadanía, tras su presentación oficial ante los medios de comunicación, Clemente ha repartido sandías con el logo de la formación, un rosetón con nueve corazones.

La página web del nuevo partido político incluye un corazón amarillo, una de las marcas que creo Clemente cuando era consejera de Agricultura de Castilla y León y que la Junta sigue utilizando en sus campañas agroalimentarias.

Silvia Clemente abaondó el partido de forma sorpresiva en febrero de 2019 para fichar por Ciudadanos como candidata impulsada desde Madrid. Sin embargo, el hombre fuerte del partido, Francisco Igea, se presentó a las primarias, que ganó tras detectarse irregularidades en las votaciones a favor de Clemente.