La NBA quiere llevar su gallina de los 'huevos de oro' a Europa: busca unos ingresos de 3.000 millones

Michael Jordan, LeBron James, Magic Johson o Shaquille O'Neal. Son muchos los nombres propios que han hecho historia en la NBA. La competición suele ser sinónimo de éxito y no son pocas las grandes estrellas que han salido de sus canchas a lo largo de sus casi 80 años de vida. La gran mayoría tiene una cosa en común: son estadounidenses. Ahora los organizadores de la competición quieren que el éxito cruce al otro lado del Atlántico y replicar su modelo en Europa.

Todavía no hay fecha para el desembarco en el Viejo Continente, pero todo apunta a que el proyecto no se hará realidad antes del año 2028. La NBA no llegará sola, lo hará de la mano de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). "NBA y FIBA prosiguen explorando una nueva competición masculina en Europa. Bajo el plan actual que se está evaluando, la nueva Liga se integraría en el panorama baloncestístico europeo con los equipos participando respectivamente en sus competiciones nacionales", anunció Adam Silver, comisionado de la NBA, cuando dio a conocer el proyecto.

Son muy pocos los detalles que se conocen de la nueva competición que pretende hacer historia en Europa más allá de que estará formada por 16 equipos, algunos de ellos ya existentes y, otros, nuevas creaciones de franquicias. Pero las predicciones ya apuntan a que será una gallina de huevos de oro. El banco de inversiones Raine Group ha estimado una valoración de unos 3.000 millones de euros para la futura competición. Esta cifra supone el 26,5% de los ingresos que registró la NBA en 2024. La competición facturó la temporada 2023/2024 cerca de 11.300 millones de dólares según Forbes, cifra nunca antes vista.

Además, hay que tener en cuenta que no se trata de una región complet0amente desconocida para la NBA. De hecho, en varias ocasiones se ha jugado la pretemporada en el Viejo Continente. En 2023, por ejemplo, Madrid acogió, siete años después, un partido de pretemporada. El Real Madrid se enfrentó al Dallas Mavericks ante 12.763 espectadores. Se trata de una cifra histórica. Por ponerla en contexto, esta temporada la Euroliga ha batido el récord de asistencia a los pabellones con un promedio de 10.589 en los encuentros de la fase regular.

Un negocio dorado

Los planes de la NBA de desembarcar en Europa se producen en un momento especialmente bueno para la competición. De hecho, acaba de cerrar un acuerdo audiovisual millonario con Amazon, Disney y NBC por el cual se va a embolsar 76.000 millones de dólares durante los próximos 11 años, es decir, 6.900 millones anuales. El nuevo importe es 2,5 veces más elevado que el contrato que tenía en la actualidad.

Este acuerdo llega después de cerrar una temporada histórica en la que han incrementado un 8% sus ingresos por patrocinio de equipos hasta rozar los 1.620 millones de dólares, según el informe Marketing de Asociaciones de la NBA 2024-25 elaborado por SponsorUnited. La cifra supone un aumento del 91% si se echa la vista atrás cinco años. "Lo que está impulsando las cifras no es una afluencia de acuerdos, sino un cambio hacia asociaciones más profundas y deliberadas, basadas en la confianza en la plataforma global de la NBA y en su apasionada afición", detalla el estudio. ?

Pese a que las cifras no se deben únicamente a un aumento de la afluencia, la NBA sumó la temporada pasada 450 nuevas marcas. Las empresas de tecnología, automoción y salud son las que más apuestan por anunciarse en la competición estrella del baloncesto. Toyota, por ejemplo, lideró la categoría de automoción, mientras que colaboraciones tecnológicas como el acuerdo de los Sacramento Kings con Reviver señalan una nueva ola de innovación en la categoría.

A esto hay que sumarle que los jugadores cada vez alcanzan más acuerdos de patrocinio de forma individual. El mejor ejemplo de ello es Jared McCain, de los Philadelphia 76ers, que logró 30 contratos de patrocinio diferentes, más que cualquier otro jugador de la NBA en la historia. "Jugadores como McCain y Jalen Brunson están redefiniendo el concepto de influencia en un mundo de marketing basado en el rendimiento", destaca el informe de SponsorUnited.