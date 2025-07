Cómo limpiar persianas en minutos: una solución inteligente y súper efectiva

Limpiar las persianas enrollables de la casa puede ser una tarea complicada, sobre todo, porque cuando están subidas no se puede acceder al interior, mientras que si están extendidas no se podrá limpiar la suciedad del exterior. De hecho, hay técnicas bastantes peligrosas, ya que estas persianas suelen estar en altura en muchas casas y se requiere tener la ventana abierta, en ocasiones, arriesgándonos a una caída fatal. Así, presta atención a una forma sencilla, rápida y muy efectiva para limpiar en pocos minutos las persianas enrollables.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las persianas pueden estar elaboradas con distintos materiales, cada uno de los cuales puede requerir un tipo de limpieza específica. Por un lado, pueden ser de plástico o aluminio, que son las más comunes, para las que no se recomienda usar esponjas abrasivas ni limpiadores químicos fuertes. Lo mismo pasa con las de madera, mucho más delicadas, a las que no se podrá añadir vinagre ni ningún otro ingrediente que no sea agua y jabón.

Un truco sencillo en tres pasos

A la hora de limpiar las persianas, sean del material que sean, habrá que preparar los diferentes utensilios e ingredientes de limpieza:

Cepillo de mano con cerdas suaves

Paño de microfibra

Cubo con agua caliente

Jabón

Vinagre blanco o limón

Guantes

Aspirador

Con todo ello, solo habrá que seguir tres sencillos pasos para limpiar las persianas enrollables en pocos minutos y sin esfuerzo, eliminando toda la suciedad, incluso la más incrustada:

Elimina el polvo: este paso se debe hacer con la persiana bajada, con un paño de microfibra para recoger todas las partículas sin extender el polvo, con ayuda de un aspirador si fuera necesario, aunque para eliminar la suciedad más superficial valdría con el paño. Lavado rápido: tras ese primer paso más superficial, llega el momento de lavar con agua caliente, jabón y vinagre, desincrustando la suciedad. Basta con introducir un paño en esta mezcla y frotar la persiana suavemente, siguiendo la dirección de las lamas, de arriba a abajo. La mejor recomendación es usar jabón de Marsella para neutralizar malos olores y el vinagre para desengrasar y desinfectar. Secado y acabado: finalmente, con otro paño limpio y seco, habrá que eliminar el agua que haya quedado, así como los restos de jabón y vinagre. Se puede emplear una técnica que consiste en mojar un algodón y pasarlo por las zonas más estrechas y los huecos de la persiana, para que quede un resultado perfecto.