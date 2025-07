España supera a Alemania y ya es el mayor destino de solicitantes de asilo en Europa: "Es un cambio significativo"

España se ha convertido en el mayor destino de asilo de todo Europa por primera vez. Este sorpasso de España a Alemania se produce ante varios factores que han confluido al mismo tiempo, pero sobre todo por la caída de solicitudes en la mayor potencia económica de Europa. Alemania ha sido durante años el destino más importante de los que solicitan asilo en Europa, sobre todo por la llegada de ciudadanos de Siria y otros países de Asia. Sin embargo, los últimos datos publicados revelan que España ha pasado a ser el país más importante en este aspecto ante las elevadas peticiones de ciudadanos procedentes de Venezuela. El país latinoamericano lleva años inmerso en una grave crisis económica y política que ha generado una inflación galopante y el empobrecimiento de sus ciudadanos en términos reales. Esto, junto a la persecución política de ciertos sectores, está manteniendo un flujo elevado de peticiones de asilo en España desde Venezuela, país que comparte idioma y ciertos rasgos culturales.

De este modo, Alemania ya no es el destino número uno para los solicitantes de asilo en la Unión Europea después de que el fin del régimen de Assad haya provocado una caída en las solicitudes de protección por parte de ciudadanos sirios, según confirma un informe. El sistema de asilo de la UE está experimentando un "cambio significativo" tras la caída del expresidente sirio Bashar al-Assad en diciembre, según un informe no publicado de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) al que ha tenido acceso el Financial Times.

Estos movimientos se producen en un momento convulso para los flujos de migración globales. Se está observando importantes cambios en patrones que han predominado durante años y este parece ser uno más. Un buen ejemplo es el de los polacos que han dejado de llegar a Alemania para iniciar el camino inverso (la vuelta de casa ante el fuerte crecimiento del país). Algo similar está ocurriendo en España con los chinos, que han comenzado a irse de España tras décadas cruzando las fronteras españolas. Este sorpasso en los solicitantes de asilo es un cambio significativo que también muestra a una España que se ha posicionado como un país más 'amigable' con los que llegan de fuera.

Aunque España se ha convertido en el primer destino de Europa de solicitantes de asilo, cabe destacar que Grecia y Chipre siguen siendo los principales destinos en términos relativos, es decir, si se analizan las peticiones de solicitud para cada 100.000 habitantes, según ha podido comprobar elEconomista.es en las bases de datos de Eurostat. Grecia recibió en marzo, por ejemplo, 40 solicitudes por cada 100.000 habitantes, frente a las 27,4 de España.

La agencia, con sede en Malta, registró 64.000 solicitudes de asilo en la UE en mayo (el último mes del que se disponen datos), lo que supone un descenso de casi una cuarta parte en comparación con el mismo mes de 2024. Esta caída viene encabezada por un descenso "extremadamente brusco" de las solicitudes sirias, que pasaron de unas 16.000 en octubre del año pasado a solo 3.100 en mayo, según detectó la EUAA.

En Alemania, destino habitual de muchos solicitantes sirios, el número total de peticiones de asilo en mayo cayó aproximadamente a la mitad, hasta las 9.900, frente a las 18.700 registradas en el mismo mes del año anterior.

Los venezolanos eligen España

Según el informe, España es ahora el país con mayor número de solicitudes de asilo, con casi 12.800 registradas en mayo, frente a las 16.300 del año pasado. Aunque el número total ha disminuido, se ha producido un incremento de solicitudes en España por parte de personas que huyen de Venezuela y de la "grave crisis económica y política" en ese país, según la EUAA.

La tendencia también podría estar relacionada con el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, que incluye deportaciones de venezolanos, añade el informe. Durante la última década, los sirios han sido el grupo más numeroso de solicitantes de asilo en la UE, así como en Noruega y Suiza, "pero a principios de 2025 esta tendencia se invirtió con una fuerte caída en las solicitudes sirias", señala el documento.

"Desde febrero, Alemania ya no es el principal destino en la UE+; España, Italia y Francia recibieron más solicitudes en mayo de 2025", escribe la agencia. Italia es ahora el segundo país con más solicitudes, con 12.300 en mayo, frente a las 15.500 del año anterior, un tercio de ellas presentadas por ciudadanos de Bangladés y Perú. Francia ocupa el tercer puesto, con 11.900 solicitudes, ligeramente por debajo de las 12.500 del año pasado, impulsadas por peticiones de congoleños que huyen del conflicto en su país, así como afganos y haitianos.

Europa busca medidas para frenar la migración

Este informe llega en un momento en el que un número creciente de países europeos reclama medidas más duras para frenar la migración irregular hacia el continente. Algunos, como Dinamarca, buscan formas de deportar a personas a países que no son los suyos como medida disuasoria.

A principios de este mes, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, encabezó una misión a Libia tras un aumento en la llegada de migrantes a través de este país políticamente inestable, especialmente hacia Grecia. Sin embargo, el viaje tuvo que ser interrumpido después de que se le pidiera abandonar el país.

La EUAA destacó que el descenso en las cifras de asilo impulsado por los sirios "probablemente no se deba a cambios en las políticas de asilo" por parte de los gobiernos europeos, sino que "más bien, el cambio refleja probablemente las circunstancias cambiantes en Siria".

En diciembre, el grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al-Sham derrocó a Assad, poniendo fin a su mandato y a la brutal guerra civil de 13 años en Siria. Tras el cambio de régimen, muchos países de la UE suspendieron la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, aunque seguían aceptando formalmente nuevas peticiones, explicó la EUAA.

A pesar del cambio en el reparto de nuevas solicitudes, es probable que Alemania siga siendo el país con mayor número total de solicitantes de asilo, ya que ha aceptado muchas más solicitudes que otros países en los últimos años. Según Eurostat, entre 2008 y 2024, Alemania concedió asilo a 150.000 solicitantes, frente a unos 50.900 en España, 40.000 en Italia y 65.200 en Francia.