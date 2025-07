El Gobierno vasco encuentra en Sumar su principal escollo para lograr la transferencia de las prestaciones contributivas por desempleo

Los acuerdos alcanzados ayer entre el Gobierno central y el Gobierno vasco en materia de transferencias han sido un paso hacia adelante sí, pero se ha quedado corto para las expectativas del Ejecutivo de Imanol Pradales. Ambas partes son conscientes de que la gestión económica de la Seguridad Social es la transferencia más relevante de todas las que quedan pendientes, puesto que permitiría a Euskadi incrementar un 80% su presupuesto anual actual con 12.000 millones de euros adicionales, según los cálculos del propio Ejecutivo autonómico.

Por eso, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, establecieron, en el primer encuentro celebrado en noviembre, un calendario para ir aprobando su cesión de forma escalonada en tres bloques. Y en un cuarto paquete las transferencias relacionadas con infraestructuras, seguridad y otros asuntos económicos.

La primera fase incluía la transferencia gradual de cinco competencias, comenzando por las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las materias de Inspección de Trabajo pendientes, para seguir con las no contributivas del SEPE, es decir, los subsidios de desempleo asistenciales, y después ya sí con las prestaciones de paro contributivas, enmarcadas dentro de las políticas pasivas de empleo.

Sin embargo, lo acordado ayer se limita únicamente al traspaso de las prestaciones no contributivas, es decir, aquellas no vinculadas con las cotizaciones, entre las que se encuentran la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, la prestación a familias numerosas, monoparentales y o con madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples y el subsidio por maternidad.

A la espera de conocer cómo se delimitarán las funciones del Gobierno de España y las del Gobierno vasco, estas prestaciones se gestionarán, previsiblemente, de forma similar a como ya se hace con el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda estatal que desde 2022 es gestionada por Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, en paralelo a la Renta de Garantía de Ingresos concedida por el Ejecutivo autonómico.

Resolver las "reticencias"

Es por eso que desde el Gobierno vasco han calificado el encuentro de forma positiva, pero han hecho hincapié en la necesidad de avanzar "a mayor ritmo", tal y como indicaba anoche el lehendakari tras salir de su reunión en La Moncloa.

Una visión que ha compartido hoy Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco que, a pesar de pertenecer al PSOE, ha reconocido que, aunque "ayer avanzamos y avanzamos bastante", no se avanzó en todo lo que les gustaría.

No obstante, ha asegurado que Pedro Sánchez tiene "la voluntad de resolver" las "reticencias importantes" existentes. Unas "reticencias" que no atribuye al Gobierno del PSOE, porque el presidente "lo tiene claro", "tiene la voluntad de resolver y así se lo trasladó personalmente al lehendakari", sino que atribuye a "la parte que gobierna el Ministerio de Trabajo", haciendo alusión a Yolanda Díaz. De este modo, Torres ha apuntado de forma directa a Sumar como el principal escollo que se están encontrando en sus negociaciones.

Es por eso que desde el Gobierno vasco no han logrado alcanzar un acuerdo para el traspaso de la prestación por desempleo ni del subsidio que se cobra cuando se agota el paro. "Está claro que igual no avanzamos en todo lo que nos gustaría, pero sabemos que el de Seguridad Social es uno de los paquetes más sensibles y complicados", ha reconocido, para asegurar que, a través de los acuerdos alcanzados ayer, "se abrió una puerta importante, sobre todo con las prestaciones no contributivas, que algunas de ellas, como el seguro escolar, está gestionado por el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería General de Seguridad Social".

Aun con todo, el vicelehendakari ha valorado de forma positiva la transferencia de este primer paquete de la Seguridad Social, que se materializará con la gestión de cuatro prestaciones no contributivas, así como de las prestaciones económicas del seguro escolar por parte de Euskadi.

En los próximos meses, ha aclarado Torres, seguirán trabajando "para llegar a acuerdos muchos más puntuales y más fructíferos en el tema de las prestaciones contributivas" de cara a la próxima reunión de la Comisión Mixta, que se desarrollará en el último trimestre del año.

El vicelehendakari ha asegurado que hay "una muy buena relación de trabajo y de interés mutuo" entre Sánchez y Pradales y confía en que "en los próximos meses se va a ver efectivamente que ese compromiso existe y que vamos a avanzar mucho más de lo que nos hubiera gustado avanzar ayer".