Una monitora denuncia la negligencia que se da en muchos colegios españoles a escondidas de los padres: "Los niños no pueden protegerse solos"

Una joven exmonitora de comedor está denunciando a través de sus redes sociales uno de los grandes peligros a los que se enfrentan los niños en los colegios, y que por supuesto los padres no saben, ya que en algunos comedores escolares contratan a monitores sin hacerles siquiera una entrevista, dejándoles solos y a cargo de decenas de niños.

Tal y como relata esta chica, en su caso contactaron con ella, y tras realizarle un par de preguntas telefónicas, fue contratada y ese mismo día empezó a estar a solas con niños: "A mi nadie me entrevistó y me metieron el primer día con 19 niños en una clase. Yo pregunté a mis compañeras y la mayoría habían entrado igual, sin entrevista ni nada", afirma.

"Son niños, no es un trabajo de cara al público y ya está, es un trabajo de cuidar a niños. Me parece que es de los trabajos más importantes en los que tienes que entrevistar a los empleados que estás contratando", dice la joven, muy preocupada.

"Luego pasan cosas como lo que pasó hace nada en la guardería que pegaban a los bebés (...) Yo no he visto ninguna clase de maltrato hacia los niños por parte de ninguna de mis compañeras, pero es que si es así siempre, pongo en duda que no pasen cosas en otros colegios", prosigue. "Protejamos a la infancia. Los niños no pueden protegerse solos"

La realidad ha salido a la luz cuando el vídeo se ha llenado de comentarios de más testimonios de monitoras de comedor, de campamento y un largo etcétera de trabajos relacionados con niños, en los que se contrata a la gente sin comprobar si realmente son personas de fiar, con los riesgos que puede entrañar dejar a niños pequeños a solas con ellos.

"A mí me ha pasado en empresas de campamentos y actividades extraescolares. Nada de entrevista, nada de nada. Todos mis compañeros un 10/10 pero siempre pensé, que suerte han tenido de tener a chavales con vocación y responsables… Por no hablar de no tener la titulación de monitor pero como tienes una titulación "superior" contratada, aunque nada que ver", denuncia otra joven en un comentario.

Otra usuaria corrobora las denuncias de las monitoras: "Como persona que trabaja con menores desde hace más de 10 años, te puedo decir que esto aplica a casi todos los ámbitos. Ni en comedores, ni en campamentos urbanos, ni siquiera en el sistema de protección a la infancia (sector público) se entrevista, ni se tiene control de la gente que trabajamos con niños", afirma.

Así pues, exigen un control más exhaustivo a la hora de contratar profesionales para este tipo de trabajos, ya que puede poner en grave peligro la integridad de los menores, al no corroborar que las personas contratadas sean las adecuadas para cuidar de niños sin ningún tipo de supervisión.