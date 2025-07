El juez archiva la causa contra Koldo García por presunta violencia de género contra su mujer

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm ha archivado la causa que trataba de investigar si el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría ejercido, presuntamente, un delito de violencia de género hacia su expareja, Patricia Úriz. El magistrado ha dado carpetazo a la apertura de diligencias, pese a que ninguno de los dos 'protagonistas' -García y Úriz- hayan sido llamados a declarar.

Fue el pasado marzo, cuando salió a la luz que un instructor investigaba al exasesor de Ábalos por este presunto delito después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hallara indicios en su móvil de posibles vejaciones contra su exmujer y de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga el denominado 'caso Koldo', decidiera abrir una pieza separada para valorar el asunto.

La exmujer de Koldo envió por aquel entonces un comunicado a los medios de comunicación a través de su letrada para negar haber sido víctima de violencia de género. Úriz, de hecho, aseguró que en todos los años de su relación nunca había sufrido ningún tipo de violencia por parte de García. "No he sido notificada de procedimiento alguno de violencia de género. Me reservo el ejercicio de cuantas acciones legales le correspondan por la difusión de esta noticia falsa", añadía.

Por su parte, el exasesor remitió una copia al juzgado de todos los dispositivos que se le incautaron en la entrada y registro de su vivienda para intentar demostrar su inocencia y, en todo caso, negar que se haya producido un delito de violencia de género.

La defensa de García se quejó, no obstante, de que el atestado de la UCO que ponía sobre la mesa la posible comisión de este delito, "nunca" fue recibido por las partes afectadas, "pese a haberse solicitado". "Son unas supuestas diligencias de las que tampoco se tiene conocimiento por parte de esta representación procesal. La denuncia sólo la tuvo la UCO", explicó su letrada.