Las palabras que una veterinaria no quiere escuchar nunca en su vida cuando los dueños se despiden de sus mascotas

La eutanasia en animales, como bien todos sabemos, consiste en la acción profesional, encabezada por un veterinario, en la que se provoca la muerte a un animal mediante un procedimiento humanitario sin padecimiento ni dolor. En ello, el animal queda inconsciente hasta su muerte.

¿Y cómo se aplica la eutanasia veterinaria? Pues bien, está muy claro. Después de haber llevado a cabo, por el profesional veterinario, valoraciones exhaustivas que llevan a recomendar este proceso ante el padecimiento severo y la imposibilidad de la cura.

En profundidad

Eso sí, siempre con la emisión del consentimiento del titular del animal de compañía. Y, claro está, los momentos previos son muy duros para la que ha sido su familia, sus conocidos o al menos su círculo más íntimo. Las palabras salen a cuentagotas y las emociones brotan a cada segundo.

Pero esto no significa que haya determinados términos o palabras que deban evitarse a corto y largo plazo para evitar que la situación empeore de manera considerable. De hecho, la veterinaria María Vetican ha revelado en TikTok una frase que no soporta escuchar en este tipo de contextos. Y no parece ser la única.

Más detalles

"No puedo estar delante cuando realicemos la eutanasia, es demasiado duro para mí. ¿Puedes dormirle tú cuando ya me haya ido", ha reflejado la experta. Pese a que la realidad es muy dura, la profesional ha advertido de que ellos se asustan en ese momento, cuando no estemos con ellos.

Y no solo eso: también nos buscan cuando nos vamos. De ahí que después de toda una vida juntos, dándonos el amor más puro, sea recomendable sacar fuerzas de dónde sea, para no dejarles solo en este duro momento. "No te arrepentirás", ha revelado la experta.

A tener en cuenta

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, con multitud de comentarios positivos que se han sentido muy identificados con su caso personal. "Yo estuve con ella hasta el final", "Me quedo hasta el final, siempre" o "Duela lo que duela, hasta el último momento", son algunas de las reacciones que se han podido leer.