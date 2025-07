Las personas de la generación boomer consideran estos 7 hábitos como educados, pero los más jóvenes los encuentran agotadores

Conseguir una armonía entre generaciones no es tarea fácil, ni a nivel personal ni a nivel laboral. Lo que algunos consideran como "buenos modales" puede percibirse por otros como gestos "agotadores". La diferencia más grande que los expertos encuentran es entre los baby boomers y aquellos que han nacido o se han crecido con una pantalla.

En concreto, son siete los hábitos que distintos expertos han analizado al estudiar los cambios evolutivos en las costumbres sociales modernas.

Llamar sin avisar

Escuchar un teléfono sonar sigue siendo algo normal, pero la gente más joven puede sentirlo como una interrupción inesperada en sus tareas. "Todos tenemos el control de nuestros teléfonos y podemos decidir si es el momento adecuado para responder". apunta la experta en etiqueta Lizzie Post.

La solución a esto, para que la comunicación sea fluida, es simple: planifica las llamadas. Un mensaje de "Te llamo en cinco minutos si puedes" es una manera de aportar algo de "oxígeno" a la otra persona para que pueda gestionar sus tareas y adaptarse sin la "ansiedad telefónica".

Aparecer sin avisar

Lo cierto es que aparecer sin avisar es considerado una descortesía en muchos contextos. Esto se percibe como una manera de invadir el espacio personal de cada uno. Sin embargo, para generaciones más mayores que crecieron sin dispositivos móviles pasarse a saludar y traer algo de comida era una muestra de amabilidad que reflejaba lo que podía importarle una persona.

Actualmente la situación es algo distinta y los hogares son zonas de descanso en las que se busca la desconexión del ajetreo del día a día.

Aquí la situación se solucionaría con otro mensaje de "¿Me puedo pasar dentro de una hora cuando estés en casa?". De esta manera se respetan las planificaciones de cada uno, las siestas y hasta da un margen para que trabajes en la casa.

Comentar la apariencia personal

Siempre es un tema delicado porque no sabes en qué circunstancias exactas está la otra persona. Puede haber pasado una mala racha o haber adoptado un estilo de vida muy sano, por lo que preguntar "¿has perdido peso" siempre conlleva riesgos.

Aquí la actividad por la imagen corporal Virgie Tovar apunta que "resulta ofensivo o condescendiente, como si lo que soy ahora no fuera suficiente".

Así se señala que las generaciones más jóvenes prefieren que los elogios que se hagan vayan referidos a la energía, el estilo o los logros.

Un comentario en esta línea genera una conversación real más que otra en la que se intenta salir del paso sin un guión establecido.

Dar consejos no solicitados

Es cierto que las personas que más han vivido tienen más experiencia y pueden tener una perspectiva más amplia de la situación, pero los adultos más jóvenes ven en estos consejos no solicitados un lo estás haciendo mal.

"A veces estamos tan abrumados por consejos no solicitados que incluso el consejo más inocuo y benévolo se vuelve intolerable", apunta el psicólogo Peter Gray.

Si lo que se quiere es ayudar a la otra persona muchas veces lo mejor es ofrecer directamente esta ayuda y no imponerla.

Reenvío de mensajes en cadena

Una sobrecarga de información, como cadenas de mensajes de la suerte, bulos, mensajes religiosos o de superación personal y otra serie de memes pueden ser realmente pesados. Si es algo que quieres transmitir a la otra persona lo mejor es aportar contexto. Si te recordó una afición de la otra persona o solo quieres saber su opinión sobre algo comentaselo, no lo lances y te marches.

Forzar conversaciones triviales

No es exclusivo de los baby boomers, pero la charla insustancial, el miedo al silencio, se considera como una muestra. Sin embargo, la Generación Z ha crecido usando un emoticono para responder.

Ten en cuenta el valor del silencio cuando estés con esa persona, y cuando sea una conversación por mensaje puede que ya haya llegado a su fin. Lo mejor es ir al grano del asunto.

Comprobación excesiva de respuestas

Esto se puede dar sobre todo en correos electrónicos. Es un seguimiento para insistir en determinados temas. Los profesionales de mayor edad consideran esto como una muestra de perseverancia, pero puede considerado como una "microagresión".

Un estudio publicado por la International Journal of Forensic Mental Health aseguró que "la vigilancia constante, desde monitores hasta correos que revisan cada paso, ha demostrado generar tensión y agresividad".

Esto no quiere decir que el trabajo no sea ágil y dinámico, sino que se debe adaptar a cada ritmo natural del canal de comunicación. En caso de que no sea urgente el plazo de respuesta para un correo es de 24 horas hábiles y un mensaje de texto de un par de horas.

Otra opción interesante es establecer el plazo desde el principio para deducir la necesidad de estar pendiente del resultado.

Listado de todas las generaciones

Generación Silenciosa (1928-1945). 80 a 97 años

(1928-1945). 80 a 97 años Baby Boomers (1946-1964). 61 a 79 años

(1946-1964). 61 a 79 años Generación X (1965 - 1980). 45 a 60 años

(1965 - 1980). 45 a 60 años Millennials /Gen Y (1981 a 1996). 29 a 44 años

(1981 a 1996). 29 a 44 años Generación Z (1997 a 2012). 13 a 28 años

(1997 a 2012). 13 a 28 años Generación Alpha (2013 al presente). 0 – 12 años

Estos son los grupos principales que se diferencian en nuestra sociedad. Sin embargo, hay microgeneraciones emergentes que aparecen para distinguir saltos generacionales muy evidentes, como es el casa de los zillennieals (1992 a 2000 años) o los Baby Boomers II / Gen Jones (entre 1955 y 1964 años).