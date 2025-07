La impactante reflexión sobre el emprendimiento de José Elías, dueño de la Sirena: "Si me arruinara y solo tuviera un ordenador…"

El empresario y cada vez más figura mediática por su éxito en redes sociales, José Elías, no deja de crecer empresarialmente, y ya no es solo el imperio de su supermercado La Sirena, ahora se prepara para lanzar una compañía teleoperadora entre otros proyectos.

Elías se ha vuelto muy popular en redes gracias a mostrar cómo funcionan sus compañías además de dar consejos y claves que le han ayudado a él para llegar a la posición en la que está. Pero a su vez, también se ha dedicado a mostrar la realidad del mundo empresarial y las dificultades que tiene, y en unas declaraciones desde su perfil de X (antes Twitter) ha espetado una verdad que muchos no se esperaban.

"Si me arruinara y solo tuviera un ordenador…"

El exitoso empresario comienza con una frase que hemos escuchado a muchos gurús económicos e influencers decir por redes sociales, "Si me arruinara y solo tuviera un ordenador…", pero al contrario de ellos, Elías no se esconde y reconoce que "NO conseguiría replicar mi éxito".

Esto ha dejado a muchas personas sorprendidas, ya que nadie se esperaba que una persona como Elías fuera tan franco con esta hipótesis. Con esta declaración, Elías desafía la creencia popular de que el éxito es simplemente una cuestión de seguir un manual y afirma que si intentara replicar sus logros de los últimos 15 años, el resultado no sería el mismo.

El empresario no quiere quitarle la ilusión a los futuros emprendedores, sino darles una dosis de realidad que muchas otras personas no quieren decir. Para este, el éxito es un camino que depende de tu momento vital, además de otros tres factores.

Elías defiende que nuestra forma inherente de pensar, actuar, comunicar y decidir, que moldea nuestra aproximación al mundo. Otro aspecto que nos moldea, son nuestras experiencias, él mismo reconoce que no es el mismo que hace 25 años, por lo que no actuaría de la misma manera en muchos aspectos.

"Que no te engañen, el éxito no es una fórmula que se pueda replicar así como así"

Por último, Elías señala que las circunstancias externas, el timing, la economía, la competencia o incluso la suerte juegan un papel innegable en los resultados.

"Si me volviera a arruinar y solo tuviera un ordenador, puede ser que seguramente no consiguiera lo que he conseguido hasta ahora. En parte, porque siempre ha habido variables externas que han dado lugar a lo que soy. Por lo tanto, que no te engañen, el éxito no es una fórmula que se pueda replicar así como así", termina reflexionando Elías.